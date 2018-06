Online-Auktion: Ersteigern Sie faszinierende Fotografien zugunsten der Parkinsonforschung

Berlin (ots) - Der britische Naturfotograf David Plummer erkrankteim Alter von 39 Jahren an Parkinson. Heute, neun Jahre nach derDiagnose, arbeitet er noch immer erfolgreich mit der Kamera in derNatur. Ein Video, entstanden in Kooperation mit der DeutschenGesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DPG), begleitetPlummer bei seiner Arbeit in der Wildnis und dokumentiert seinebewegende Geschichte. Fünf während des Drehs entstandene Fotografieneines Wolfes stehen noch bis zum 21. Juni im Online-Auktionshaus Ebayzur Versteigerung. Die Erlöse der Auktion gehen direkt an dieDeutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen e.V. zurFörderung der Erforschung der Parkinsonkrankheit.So beteiligen sich alle, die mitsteigern, an einer guten Sache.Der Smartphone-Hersteller Huawei wirbt mit der Charity-Aktion füreine Smartphone-Kamera, die Verwackler mit Hilfe von ArtificialIntelligence ausgleicht. "Digitale Technologien mit künstlicherIntelligenz können das Leben von Parkinson-Patienten erheblicherleichtern und bestehende Barrieren abbauen. Ihre Bedeutung wird inden kommenden Jahren deutlich zunehmen", so Professor Jens Volkmann,Mitglied des Vorstands der DPG.- Zur Auktion: www.ebay.de (Produktsuche: David Plummer + Wolf)- Zum Video über David Plummer und die Entstehung der Bilder:https://bit.ly/2JPKN3E- www.parkinson-gesellschaft.deDie Deutsche Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen(DPG) fördert die Erforschung der Parkinsonkrankheit und verbessertdie Versorgung der Patienten. Organisiert sind in dieserwissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaft erfahreneParkinsonärzte sowie Grundlagenforscher. Die Zusammenarbeit dieserbeiden Zweige ist entscheidend für die Fortschritte in Diagnostik undTherapie. Die Parkinsonmedizin sowie die Parkinsonforschung inDeutschland genießen international einen exzellenten Ruf.www.parkinson-gesellschaft.de1. Vorsitzende: Prof. Dr. Karla Eggert2. Vorsitzender: Prof. Dr. Jens Volkmann3. Vorsitzender: Prof. Dr. Günter HöglingerSchriftführer: Prof. Dr. Rüdiger Hilker-RoggendorfSchatzmeister: Prof. Dr. Dirk WoitallaPressekontakt:Pressestelle der Deutschen Gesellschaft für Parkinson undBewegungsstörungen e.V.c/o albertZWEI media, Tel.: +49 (0) 89 46148622, E-Mail:presse@parkinson-gesellschaft.orgOriginal-Content von: Deutsche Parkinson Gesellschaft e.V., übermittelt durch news aktuell