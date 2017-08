Frankfurt am Main (ots) -Podcasts werden auch in Deutschland immer beliebter. 15 Prozentder deutschen Bevölkerung gibt an, wöchentlich Podcasts zu hören. Zudiesem Ergebnis kommt die erste repräsentative Podcast-Studie "Spoton Podcast" für den deutschen Markt, die Facit Research im Auftragder AS&S Radio bei 3000 Befragten ab 14 Jahren im Juni/Juli 2017durchgeführt hat.73 Prozent nutzen vor allem das Smartphone für Podcasts, 61Prozent den Laptop. Die größte Verbreitung finden Podcasts in derZielgruppe der 30 bis 49-Jährigen, gefolgt von den 14- bis29-Jährigen. 29 Prozent sind 50 Jahre und älter. Die Hörer sinddarüber hinaus durchschnittlich jünger, gebildeter und auseinkommensstärkeren Haushalten als die Vergleichsgruppe derNicht-Hörer.Die Studie belegt damit ein großes Potenzial für Podcasts, die mitihren vielfältigen Inhalten und Themenspecials nicht nur von denklassischen Medienanbietern zunehmend mit eigenem Content bespieltwerden, sondern auch von neuen und unabhängigen Podcast-Publishernund -Labels. "Die umfassende Marktanalyse von Facit Research bringtweitere Transparenz in diesen Teil von Online Audio. Vor allem auchaus Sicht der Vermarktung und für Werbetreibende eröffnen sich hierspannende Perspektiven, andere Audio Werbeformen wie bspw. NativeAdvertising zu integrieren", sagt Oliver Adrian, Geschäftsführer AS&SRadio.Barbara Evans, Geschäftsführerin Mediaplus erklärt: "DiePodcast-Grundlagenstudie konnte für den deutschen Markt eindrucksvollbelegen, dass sich das Thema großer Beliebtheit und steigenderVerbreitung erfreut. Die im Rahmen der Studie gewonnenen Insights zum'Menschen hinter dem Medium' zeigen uns Folgendes: Aufgrund dergeringen Eintrittsbarrieren erreichen Podcasts nicht nur jungetechnikaffine Nutzer, sondern auch die ältere Generation."Die vollständigen Ergebnisse der Studie, die erstmals auf derdmexco in Köln am 14.9.2017 durch AS&S Radio und Facit Researchpräsentiert werden, zeigen ebenfalls, dass die Werbeakzeptanz beiPodcast-Hörern sehr hoch ist, da im Gegenzug eine kostenlose Nutzungder Angebote möglich ist.Das Vermarktungsportfolio der AS&S Radio mit seinem einzigartigenAngebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowieinnovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten,kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. Die AS&SRadio ist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES &SERVICES GmbH (AS&S). Infos zum Unternehmen und seinemVermarktungsangebot finden sich unter www.assradio.de.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: AS&S Radio GmbH, übermittelt durch news aktuell