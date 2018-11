Online-Anmeldung zum Wissensgipfel 2018 ist jetzt möglich

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) gabbekannt, dass die Anmeldung für den fünften Knowledge Summit(Wissensgipfel) nun über die Website der Veranstaltung möglich undzugänglich ist: https://knowledgesummit.org/Um die multimediale Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bittehier: http://www.multivu.com/players/uk/8449651-online-registration-knowledge-summit-2018/Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit des Scheichs Mohammed binRashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VereinigtenArabischen Emirate, Herrscher von Dubai, und unter der Anleitung desMBRF-Vorsitzenden Seiner Hoheit des Scheichs Ahmed bin Mohammed binRashid Al Maktoum findet der diesjährige Gipfel am 5. und 6. Dezemberin Dubai statt und trägt das Motto "Jugend und die Zukunft derWissensökonomie".Seine Exzellenz Herr Jamal bin Huwaireb, der CEO der MBRF, sagte:"Der Wissensgipfel findet bereits zum fünften Mal statt und hat sichals ein bedeutendes Ereignis im globalen Wissenskalender etabliert.Er zieht Experten und Entscheidungsträger aus diesem Sektor aus derganzen Welt an, um Entwicklungen, neue Ideen und Pläne zur Schaffungrobuster Wissensökonomien zu besprechen. Aufbauend auf dengroßartigen Ergebnissen der bisherigen Veranstaltungen verspricht derGipfel 2018 ein Meilenstein für die Mission der Stiftung zu werden,die darin besteht, Wissen zu produzieren, zu lokalisieren und zuverbreiten."Der Gipfel 2018 deckt eine Reihe von Themen ab, unter anderem:Investitionen in Wissen; das Wissenskapital; die Rolle derwissensbasierten Wirtschaft bei der Ermöglichung intelligenter Städteder Zukunft; wie man arabische Gesellschaften von Wissensverbrauchernzu Wissensproduzenten transformieren kann; und die Rolle von Gesetzenund Rechtsvorschriften bei der Ermöglichung von Wissensökonomien.Der Gipfel befasst sich auch mit Daten und ihrem Beitrag zurwissensbasierten Wirtschaft sowie mit der Rolle der Bildung und derislamischen Wirtschaft auf dem Sektor sowie mit der Lokalisierung desWissens und seinen Auswirkungen auf die Erforschung des Weltraums.Auch die Ergebnisse des Global Knowledge Index 2018 (GlobalerWissensindex 2018) werden während des Gipfels veröffentlicht. DieserIndex wurde in Zusammenarbeit mit dem UNDP als Messwerkzeug für dasWissen auf der ganzen Welt erstellt. Unterdessen werden auch dieGewinner der fünften Ausgabe der Mohammed Bin Rashid Al MaktoumKnowledge Awards, mit denen Wissenspioniere auf der ganzen Weltanerkannt werden, sowie die Gewinner der ersten Runde desHerausforderung zum Thema "Analphabetismus in der arabischen Welt"bei der Veranstaltung geehrt.Der Wissensgipfel 2018 bringt über 100 Referenten, darunterExperten, Entscheidungsträger und Interessenvertreter aus aller Welt,in mehr als 45 Diskussionsrunden zusammen. Die Wahl des Themas fürden Wissensgipfel 2018 bekräftigt die Verpflichtung des MBRF, denGipfel mit den Strategien der Regierung der Vereinigten ArabischenEmirate zu synchronisieren, die konsequent versucht, die Jugend indie nationalen Entwicklungspläne einzubinden und zu engagieren.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/697421/Mohammed_bin_Rashid_Al_Maktoum_Knowledge_Foundation_Logo.jpg )Video:http://www.multivu.com/players/uk/8449651-online-registration-knowledge-summit-2018/ (http://www.multivu.com/players/uk/8449651-online-registration-knowledge-summit-2018/)Pressekontakt:internalcomm@mbrf.aeTel.: +971(0)4-4233466Original-Content von: Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF), übermittelt durch news aktuell