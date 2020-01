Onex: Was macht der Markt?

Der Kurs der Aktie Onex steht am 09.01.2020, 22:31 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 86.65 CAD. Der Titel wird der Branche "Multi-Sektor Holdings" zugerechnet.

Wie Onex derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Onex derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 79,42 CAD, womit der Kurs der Aktie (86,43 CAD) um +8,83 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 81,25 CAD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +6,38 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Onex aktuell 0,46. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -4,62 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Onex bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Onex erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (95,33 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 10,3 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 86,43 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Onex erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.