Oneok: Kann das wirklich sein?

Am 25.03.2020, 14:24 Uhr notiert die Aktie Oneok an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 21.95 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Unsere Analysten haben Oneok nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 10 Analystenbewertungen für die Oneok-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Oneok-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 74 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 235,6 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (22,05 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Oneok somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Oneok schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 24,33 % und somit 18,98 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,35 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Oneok erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -76,34 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 48,11 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -124,45 Prozent im Branchenvergleich für Oneok bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 48,11 Prozent im letzten Jahr. Oneok lag 124,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.