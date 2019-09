Onegini erhält fünf Millionen Euro für internationale Expansion / Digitale Transformation im europäischen Banking sowie bei Versicherungen und Pensionsfonds bietet viele Wachstumschancen

München (ots) - Das niederländische Fintech Onegini hat in einerFinanzierungsrunde fünf Millionen Euro vom Venture CapitalUnternehmen und Hauptinvestor Walvis und den ebenfalls bereitsinvestierten Unternehmen The Hatch Firm und InnovationQuartererhalten. Die Onegini-Plattform bietet Unternehmen aus der Finanz-und Versicherungsbranche Lösungen für eine sichereOmni-Channel-Kommunikation über digitale Kanäle wie Web, Mobile, Chatund E-Mail. Mit mehr als 45 Millionen Nutzern ist Onegini mit seinerCustomer Identity- und Access- Management-Softwaretechnologie (CIAM)Marktführer im niederländischen Finanzsektor.Mit dem Erlös der Finanzierungsrunde soll die weitere Expansiondes Wachstumsunternehmens in Deutschland und Belgien sowie dietechnologische Weiterentwicklung des Produkts finanziert werden.Wachstumschancen durch DigitalisierungOnegini geht davon aus, mit den nun eingeworbenen Mitteln denJahresumsatz verdoppeln zu können. "Wir sehen, dass sich geradeVersicherer und Pensionskassen mitten in der digitalen Transformationbefinden und stark in diesem Bereich investieren", so Ronald Kasteel,CEO Onegini. "Um hier erfolgreich zu sein, benötigen sie zunächsteine zuverlässige digitale Registrierung und Anmeldung für Kunden,Arbeitgeber und Berater. Das wird für Unternehmen jedoch immerkomplexer aufgrund der verschärften gesetzlichen und regulatorischensowie Compliance-Anforderungen, steigender Cyberkriminalität undBetrugsfällen mit digitalen Identitäten. Unternehmen aus dem Finanz-und Versicherungssektor wollen mit verstärkten Investitionen inmoderne Software-Lösungen ihre Daten effizienter analysieren, denBetrug mit digitalen Identitäten stoppen und das digitale Onboardingvon Kunden vereinfachen."Internationale Expansion - neue Niederlassung in MünchenMit der Eröffnung der neuen Niederlassung in München wird Oneginineben dem niederländischen und dem belgischen Markt auch in dendeutschen Markt eintreten. Onegini wird 2019 auf der it-sa inNürnberg, der DKM Leitmesse in Dortmund und der Digital InsuranceAgenda in München seine Lösungen vorstellen und "Onegini Connect"präsentieren und mit deutschen Unternehmen die Herausforderungen derDigitalisierung diskutieren.Neben niederländischen Unternehmen wie AEGON, CZ, Univé, VanLanschot und VGZ nutzen auch internationale Filial-Unternehmen wieBâloise, Bank of the West, CFG Bank und die RBL Bank dieOnegini-Plattform.Um das Wachstum zu unterstützen, hat Onegini Aad Verveld - zuvorunter anderem als CFO von Bynder tätig - zum CFO ernannt. Hans vander Noordaa, ehemaliger CEO von Delta Lloyd, übernimmt den Vorsitzdes Aufsichtsrats.Investoren vertrauen auf Onegini und bauen ihr Engagement ausDas Venture Capital Unternehmen Walvis, gegründet von der J.A.Fentener van Vlissingen Familie, unterstützt niederländischeInternet-Technologieunternehmen bei ihrer Expansion. "Onegini verfügtüber loyale Kunden, eine hochmoderne Softwareplattform undhervorragende Wachstumsperspektiven im Rahmen der Digitalisierung desFinanzsektors in Europa", so Vincent Gravesteyn, Geschäftsführer vonWalvis. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management undunseren Co-Investoren. Wir werden Onegini dabei unterstützen, dieseWachstumsperspektiven zu verwirklichen."Über OneginiOnegini wurde 2011 gegründet und unterstützt heute bereits mehrals 200 Unternehmenslabel mit über 45 Millionen Benutzern in mehrerenLändern. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie AEGON, Coolblue, CZ,Menzis, NS, Van Lanschot und VGZ. Mit der Onegini-Plattform bietetdas Unternehmen eine Omni-Channel-Lösung für Customer Identity undAccess Management (CIAM) für Banken-, Versicherungs- undPensionsfonds. Mit Onegini können Unternehmen schnell und sichermobile Apps und digitale Portale für Verbraucher, Arbeitgeber undBerater erstellen, ohne sich um die Registrierung, Anmeldung undVerwaltung der digitalen Identität kümmern zu müssen. WeitereInformationen: www.onegini.comÜber WalvisDie Familie J.A. Fentener van Vlissingen gründete Walvis im Jahr2012. Walvis ist ein schnell wachsendes Venture Capital Unternehmen,das in niederländische Internet-Technologieunternehmen mitinternationalen Ambitionen investiert. Mit einem klaren Fokus aufHandel, Unternehmenslösungen und FinTech unterstützt Walvisniederländische Internetunternehmen dabei, sich zu Global Playern zuentwickeln. Weitere Informationen: www.walvis.com.Über The Hatch Firm und InnovationQuarterThe Hatch Firm aus Amsterdam ist ein aktiver niederländischerInvestmentfonds aus Unternehmern, die neben Kapital auch ihrNetzwerk, ihr Wissen und ihre Erfahrung nutzen, um ihre Beteiligungenzu fördern. InnovationQuarter ist das regionaleEntwicklungsunternehmen für Südholland. InnovationQuarter investiertin innovative Unternehmen aus Südholland mit Wachstumsambitionen,unterstützt internationale Unternehmen bei der Ansiedlung undorganisiert die Zusammenarbeit zwischen Unternehmern,wissenschaftlichen Einrichtungen und der Regierung. AlsLifecycle-Finanzierer bietet InnovationQuarter UnternehmenFinanzierungen in verschiedenen Wachstumsphasen. WeitereInformationen: www.thehatchfirm.com und www.innovationquarter.nl.