One Wave Ahead - PSE-Inhaber Rainer Aufrecht startet beim Rolex Fastnet Race (FOTO)

Helgoland (ots) -Die Nächte auf See sind ein Naturerlebnis der ganz besonderen Art:Absolute Dunkelheit und nichts als das ohrenbetäubende Peitschen derWellen gegen den Rumpf der Yacht. Gelegentlich taucht der Mond Teileder Szenerie in ein fahles Licht, jedoch nur, um die von weißerGischt gekrönten Wellenberge noch gewaltiger erscheinen zu lassen. InSituationen wie diesen gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren und dasZiel fest im Blick zu behalten. Das weiß Rainer Aufrecht, Inhaber vonPSE - Pharma Solutions Europe: Seit 26 Jahren segelt er, mit Vorliebein den schwedischen Schären und wagt sich nun 2019 erstmals an daslegendäre Rolex Fastnet Race. Eine Segelregatta, die es in sich hat:Mit einer Strecke von über 600 nautischen Meilen in der IrischenSüdsee ist sie berüchtigt für ihre extremen Wetterlagen. So wurdendie Teilnehmer des Rennens 1979 von einem Orkan überrascht, was diebislang größte Katastrophe im Yachtsport nach sich zog. PSE-GründerAufrecht ist als Segler inzwischen ebenso so zielstrebig und erfahrenwie als Unternehmer. Für ihn sind die Widrigkeiten der Natur genausoliebenswürdig wie das hoch regulative Umfeld, in dem er sichansonsten beruflich bewegt: PSE - Pharma Solutions Europe ist ein inder Nähe von Stuttgart ansässiges Beratungsunternehmen, spezialisiertauf die Bereiche Tendermanagement, Datenbanken, Rabattverträge,Market Access, Markt- und Wettbewerbsanalysen in der Pharmaindustrie.Nun steht heute, am 10. Juni 2019, zunächst der Budweiser CupHelgoland-Edinburgh an, welches als Qualifikationsrennen für dasRolex Fastnet Race gilt. Auch hier sind die Segler drei bis vier Tageohne Pause auf hoher See unterwegs, von Helgoland über die offeneNordsee und die Doggerbank bis Schottland. Das bedeutet drei bis vierNächte mit sehr wenig Schlaf und nur drei Litern Wasser pro Mann proTag, - zum Trinken, Kochen und Waschen. Man segelt in Schichten, hältsich an eine klare Rollenverteilung und kennt seine Aufgaben imNotfall: "Man lernt auf einander zu vertrauen und Konfliktelösungsorientiert anzugehen. Mit so vielen Männern auf so wenig Raumsind Teamfähigkeit und Verlässlichkeit das A und O", so Aufrecht. Undwie man es in der pharmazeutischen Branche kennt, so sind auch aufhoher See einige Sicherheitsvorkehrungen zu treffen: Was für denSegler der Trockenanzug ist, sind für PSE - Pharma Solutions Europeverlässliche Mitarbeiter und die Qualität in der Dienstleistung.Während sich der Skipper auf wechselnde Wetterlagen einstellen muss,sind für PSE enge behördliche Vorgaben und die veränderlicheGesetzgebung ausschlaggebend. Am Ende zählt in beiden Fällen diepersönliche Leistungsfähigkeit: Im Regattasport hat die eigeneWachsamkeit und das bedingungslose Vertrauen in die Fertigkeiten derTeamkollegen höchste Priorität.Zwar trennt sich Aufrecht nur ungern von seiner hauseigenen13-köpfigen Crew, doch wird das Team beim Rolex Fastnet Race etwasanders aufgestellt sein: Gemeinsam mit Yachteigner Veit Hilger undsechs weiteren erfahrenen Seglern wird er die weltberühmte Regatta imÄrmelkanal und der keltischen See bestreiten. Eigens dafür wurde einSegel mit PSE-Logo angefertigt, um das Unternehmen nun auchsymbolisch weltweit ins Rennen zu schicken.Wie der Firmenname erahnen lässt, gehören bereits mehrere Länderzum Revier von PSE - Pharma Solutions Europe. Mit viel Herzblut,Ausdauer und absoluter Verlässlichkeit - auch in stürmischen Zeiten -konnte sich PSE seit der Unternehmensgründung 2007 alsspezialisierter Pharmadienstleister in Europa etablieren. Inzwischenarbeitet PSE auch mit Partnern weit außerhalb der EU-Grenze zusammenund ist seit 2016 anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb. Dieseszukunftsorientierte Denken zeichnet PSE aus: Nur wer immer einenSchritt vorausdenkt, kann seinen Kunden auch heute schon die Lösungenfür morgen präsentieren. Entsprechend charmant ist auch dieNamensgebung der Yacht, welche heute und beim Rolex Fastnet Race am03.August das PSE-Logo im Segel tragen wird: "One Wave Ahead".