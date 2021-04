"One Team Challenge" - Ad Alliance und Peloton bringen Deutschland zum Schwitzen

Köln (ots) - Motsi Mabuse und Erik Jäger unterstützen große 360-Grad-Umsetzung als Kampagnen-TestimonialsHome-Workouts werden immer beliebter und Peloton, die weltweit führende interaktive Fitness-Plattform mit einer loyalen Community von mehr als 4,4 Millionen Mitgliedern, erfreut sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit und wachsender Mitgliederzahlen. Zeit für eine neue, spannende Challenge - die "One Team Challenge". Dafür hat die Ad Alliance gemeinsam mit der Mediaagentur Essence Global Germany eine interaktive und crossmediale Kampagne konzipiert und umgesetzt. Der Startschuss für die Marketing-Maßnahmen zur Kampagne fällt am 8. April 2021. Die vierwöchige "One Team Challenge" beginnt am 24. April 2021. Das große Finale der Challenge ist am 22. Mai 2021.Die crossmediale Kampagne zur Bewerbung der "One Team Challenge" besticht durch eine Vielzahl von Werbeintegrationen - sei es im TV, via Instream oder Inpage, Print, ATV oder über Social Media. Die Ad Alliance inszeniert den Aufruf zur Teilnahme an der Challenge passgenau und aufmerksamkeitsstark vier Wochen lang über diverse Kanäle des Ad Alliance-Portfolios. Woche für Woche werden neue Angebote und Plattformen eingebunden. Profitänzerin und "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und "Hauptstadttrainer" Erik Jäger rufen u.a. als Kampagnen-Testimonials zur Teilnahme an der Challenge auf. Darüber hinaus sind auch Peloton-Mitglieder Teil der Kampagne und sprechen über ihre Motivation und ihre Erfahrungen mit Peloton."So macht Workout Spaß", sagt Frank Vogel CSMO der Ad Alliance. "Wir freuen uns sehr, diese interaktive 360-Grad-Kampagne für Peloton umzusetzen. Mit unserer Reichweite und unserem Portfolio erreichen wir knapp 99 Prozent der Bevölkerung und wenn wir dann auch noch dazu animieren, sich sportlich zu bewegen, haben wir alles richtig gemacht."Anke Drewicke, Head of Marketing Germany: "Motsi und Erik sind ein echtes Power-Duo. Mit ihrer Leidenschaft für den Sport und ihrer Lebensfreude passen die beiden perfekt zusammen. Beide haben ein erfülltes Leben und können somit zusammen mit vier weiteren Peloton Mitgliedern überzeugend zeigen, wie einfach ein effizientes Peloton-Workout in jeden Tagesablauf passt. Mit und ohne Bike. Ganz einfach mit der Peloton App."Im Fokus der vierwöchigen Challenge unter dem Label "One Team Challenge" stehen insgesamt vier verschiedene Themenbereiche: Cardio, Krafttraining, Yoga und Stretching. Voraussetzung für die Teilnahme an der Challenge ist eine Peloton Digital Mitgliedschaft, die für den Zeitraum der Challenge kostenlos und unverbindlich getestet werden kann, sowie der Beitritt der "One Team Challenge" in der Peloton App. Mit jedem verdienten Challenge-Abzeichen innerhalb der App wandert man in den Lostopf für den Hauptgewinn: ein Meet & Greet mit Erik Jäger in London.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote der Mediengruppe RTL Deutschland, von Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, Mediengruppe RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@mediengruppe-rtl.de - Tel. 0221 456-74202Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuell