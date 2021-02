One Stop Systems Aktie: Insider verkauft!

Die Aktien von One Stop Systems Inc (NASDAQ:OSS) bewegten sich um 0,16 % vom vorherigen Schlusskurs nach unten.

Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Mittwoch, 10. Februar zeigte, dass *Potashner Kenneth F 21.753 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $6,07 verkauft hat. Die Transaktion erhöhte die Beteiligung der Führungskraft an One Stop Systems Inc. auf 159.200 Aktien.

