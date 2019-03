One-Stop-Shop Cyber Security / Wachstumsdarlehen für Aliada

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Aliada Group Inc. gehört zu den führenden CyberSecurity Unternehmen, welches Regierungen weltweit Cyber SecurityLösungen anbietet.Davidson Shamir Technology Growth Debt unterstützt die AliadaGroup mit einem zweistelligen Millionenbetrag in Form eines WachstumsDarlehens und schließt damit den ersten Deal im Bereich von CyberSecurity auf globaler Ebene ab. Das Darlehen sichert dem Unternehmenweiteres Wachstum, Akquisitionen sowie globale Expansion zu.Eran Davidson, CEO, Davidson Shamir Technology Growth Debt istüberzeugt von Aliadas Potential: "Ich bin sicher, dass Aliada, mitder weltbesten Technologie im Bereich Cyber-Abwehr ausgestattet,ausgezeichnet positioniert ist als Marktführer und die hohenAnforderungen von Regierungen und Streitkräften zum Schutz ihrerBevölkerung und Terror-Abwehr erfüllen kann."Ziel von Aliada ist es zum one-stop-shop im Bereich Cyber SecurityLösungen für Regierungen weltweit zu werden. Das europäischeUnternehmen hat seinen Hauptsitz in Zypern. "Daher war dieZusammenarbeit mit Davidson Shamir Technology Growth Debt für uns dieoffensichtliche Wahl," bestätigt Tal Dilian, Gründer und CEO, AliadaGroup Inc. "Wir brauchten die führende, von den meisten VC'sempfohlene Venture Lending Firma in Europa und Davidson Shamir kam anerster Stelle."Davidson Shamir Technology Growth Debt Fund wurde 2014 von EranDavidson in Berlin gegründet. Mit Aliada, hat der Fond mehr als 45Million Euros erfolgreich in neun - hauptsächlich deutsche -Unternehmen investiert. Drei Firmen verzeichnen einen erfolgreichenExit, zwei weitere wurden verkauft. Die neuen Eigentümer verbleibenals Kunden von Davidson Shamir Technology Growth Debt. Zur Zeitbefindet sich ein zweiter Fund im Aufbau. Während der Fokus bisherauf Deutschland lag, wird der neue Fund europaweit aktiv und zeigtsomit Venture Debt als die beste Mehrwert erzeugende Darlehens Lösungfür Unternehmen in der Wachstumsphase, die unter Vermeidung weitererVerwässerung weiter wachsen wollen.Pressekontakt:Eran Davidson, CEO Davidson Shamir Technology Growth DebtMail: eran@davidson-capital.comOffice: +49(0)3023532312Original-Content von: Davidson Technology Growth Debt, übermittelt durch news aktuell