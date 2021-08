"One Red and One Green": Obst und Gemüse bilden eine unverwechselbare und florierende Industrie

Baise, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich fand in Baise, Guangxi, die erste Konferenz der chinesischen Mangoindustrie statt. Auf dem Treffen unterzeichneten der Bezirk Tianyang und die Guangzhou Pilot Food Investment Co., Ltd. eine Rahmenvereinbarung über ein umfassendes Entwicklungs- und Verwertungsprojekt für Obst im Bezirk Tianyang, Baise City (Phase II), mit einer Gesamtinvestition von 500 Millionen Yuan, wie die Werbeabteilung des Bezirks Tianyang mitteilte.Der im Westen von Guangxi gelegene Bezirk Tianyang in Baise ist die Heimatstadt der Mango in China. Aufgrund des subtropischen Monsunklimas mit warmen Wintern und langen Sommern sowie reichlich Sonnenschein wird Tianyang als "natürliches Gewächshaus" bezeichnet und ist daher reich an Obst und Gemüse. Aufgrund seines außergewöhnlichen Klimas hat der Bezirk Tianyang große Anstrengungen unternommen, um die beiden dominierenden Industriezweige Mango und Tomate zu entwickeln. Die Mango wird jedes Jahr von Juni bis August geerntet, die Tomate von November bis zum nächsten April. "One Red and One Green" half den Landwirten, ihr Einkommen kontinuierlich zu steigern. Im Jahr 2020 beträgt die Gesamtanbaufläche für Mango 27200 Hektar Mu mit einer Produktion von 280.000 Tonnen; das wichtigste Gemüse ist die Tomate, die von November bis April vermarktet wird. Im Jahr 2020 beträgt die Gemüseanbaufläche in der gesamten Region 26530 Hektar mit einer Produktion von 875.800 Tonnen. Mango und Tomate sind zu den beiden wichtigsten Industriezweigen des Bezirks geworden.Gegenwärtig ist die Hauptsaison für Tianyang-Mangos auf dem Markt. Mango ist auf dem Tianyang-Großmarkt für landwirtschaftliche Produkte und Nebenerzeugnisse heiß begehrt. Der Tianyang-Großmarkt für landwirtschaftliche Produkte und Nebenprodukte ist ein umfassender Großhandelsmarkt, der sich hauptsächlich mit dem Großhandel, dem An- und Verkauf über Agenturen, dem gemeinsamen An- und Verkauf, der Lagerung und dem Transport von Obst und Gemüse beschäftigt. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen des Marktes liegt bei 2.000 Tonnen, und das tägliche Spitzenhandelsvolumen beträgt 5.000 Tonnen. Das jährliche Handelsvolumen beläuft sich auf insgesamt 700.000 Tonnen, und das Handelsvolumen übersteigt 1,6 Milliarden RMB. Die Produkte werden in mehr als 230 große und mittelgroße Städte in China sowie nach Vietnam, Russland, Hongkong und in andere Länder und Regionen verkauft. Er hat sich zum größten Großmarkt für landwirtschaftliche Produkte und Nebenprodukte im Südwesten Chinas entwickelt und ist einer der wichtigsten Stützpunkte für den Transport von Gemüse aus dem Süden in den Norden. Er ist der vom Landwirtschaftsministerium benannte "Großmarkt für frische landwirtschaftliche Produkte", der vom Handelsministerium festgelegte Großmarkt für landwirtschaftliche Produkte im Rahmen des "Double Hundred Market Project" und das führende Unternehmen der chinesischen Versorgungs- und Marketinggenossenschaften.Mit der fortschreitenden Entwicklung des E-Commerce hat sich Tianyang stark auf das E-Commerce-Netzwerk gestützt und die Tianyang Ganjie E-Commerce Co. gegründet, die E-Commerce-Serviceplattform "Commercial County" aufgebaut und den "Tianyang Characteristic Market" eingerichtet; sie hat den Aufbau des Alibaba Baise Industrial Belt, des Taobao Baise Market und des WeChat-Geschäfts unterstützt und das E-Commerce-Logistiksystem ständig verbessert. Im Jahr 2020 wurden über Taobao, JD, Tmall, PDD und andere E-Commerce-Plattformen allein in der Region mehr als 10 Millionen Bestellungen mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen RMB online verkauft. Seit die Mango im Jahr 2021 auf den Markt kam, beläuft sich das tägliche Liefervolumen des E-Commerce-Netzes für Mango auf mehr als 10.000 Bestellungen mit einem täglichen Umsatz von fast 1 Million RMB.Links für Bild-Anhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=397842Bildunterschrift: One Red und One Green": Obst und Gemüse bilden eine unverwechselbare und florierende IndustrieFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1588193/Baise.jpgPressekontakt:Herr ZengTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Tianyang District, übermittelt durch news aktuell