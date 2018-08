One Liberty Properties: Geht es jetzt los?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie One Liberty Properties. Die Aktie schloss den Handel am 09.08.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 28,7 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir One Liberty Properties auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: One Liberty Properties erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 30,05 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Real Estate"-Branche sind im Durchschnitt um 7,36 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +22,69 Prozent im Branchenvergleich für One Liberty Properties bedeutet. Der "Financials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,36 Prozent im letzten Jahr. One Liberty Properties lag 22,69 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber One Liberty Properties. Die Diskussion drehte sich an drei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An acht Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält One Liberty Properties daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält One Liberty Properties von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist One Liberty Properties mit einem Wert von 63,28 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Real Estate" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 106,99 , womit sich ein Abstand von 41 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.