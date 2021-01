One Liberty Aktie: Insider verkauft massiv Aktien!

Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Donnerstag, 31. Dezember zeigte, dass Zuriff Eugene I. 500 Aktien von One Liberty Properties Inc. (NYSE:OLP) zu einem durchschnittlichen Preis von $28,81 verkauft hat. Durch die Transaktion erhöhte sich der Anteil der Führungskraft an One Liberty Properties Inc. auf 32.957 Aktien. One Liberty Properties notierte 0,3% höher als der vorherige Schlusskurs.

