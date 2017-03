One-Blue sucht aufgrund von Plänen zur Aufnahme von Lizenzabdeckung für Ultra HD Blu-ray(TM)-Produkte nach Patenten

New York (ots/PRNewswire) - One-Blue, LLC, hat bekannt gegeben,dass es derzeit an einer Ausweitung seines Blu-rayDisc(TM)-Produktlizenzierungsprogramm arbeitet, um Ultra HDBlu-ray(TM)-Produkte unter Berücksichtigung von Patenteneinzubeziehen, die wesentlich sind für die im Folgenden aufgeführtenUltra HD Blu-ray(TM)-Standards, die von der Blu-ray Disc(TM)Association herausgegeben wurden:1. System Description Blu-ray Disc(TM) Read-Only Format (Ultra HDBlu-ray(TM)) Part 1, Basic Format Specifications, Version 2.0(Systembeschreibung Blu-ray Disc(TM) Read-Only-Format (Ultra HDBlu-ray(TM)) Teil 1, Spezifikationen für das Basisformat, Version2.0), Mai 20152. System Description Blu-ray Disc(TM) Read-Only Format (Ultra HDBlu-ray(TM)) Part 2, File System Specifications (UDF®) Version 2.0(Systembeschreibung Blu-ray Disc(TM) Read-Only-Format (Ultra HDBlu-ray(TM)) Teil 2, Spezifikationen für das Dateisystem (UDF®)Version 2.0), April 20153. System Description Blu-ray Disc(TM) Read-Only Format (Ultra HDBlu-ray(TM)) Part 3, Audio Visual Basic Specifications, Version3.1 (Systembeschreibung Blu-ray Disc(TM) Read-Only-Format (UltraHD Blu-ray(TM)) Teil 3, Audio-Visual-Grund-Spezifikationen,Version 3.1), Dezember 2015Die Verfügbarkeit von Verträgen und die Sätze für Lizenzgebühren,die auf die Ultra HD Blu-ray(TM)-Produkte Anwendung finden, werdenvon One-Blue in den kommenden Monaten bekannt gegeben.In der Zwischenzeit kann jede Partei, die glaubt, dass sie überein Patent verfügt, das wesentlich für die oben genannten Ultra HDBlu-ray(TM)-Standards oder die Blu-ray Disc(TM)-Standards,DVD-Standards oder CD-Standards, wie sie gegenwärtig im Blu-rayDisc(TM)-Produktlizenzierungsprogramm von One-Blue aufgeführt sind,und an diesen Programmen als Lizenzgeber teilnehmen möchte, ihrPatent zum Zweck einer Wesentlichkeitsprüfung durch eine von One-Blueausgewählte Anwaltskanzlei für Patentrecht, die unterhttp://www.one-blue.com/patent-evaluation/ näher bestimmt ist,einreichen.Weitere Informationen über das Lizenzierungsprogramm von One-Blue,darunter eine vollständige Auflistung der Sätze für Lizenzgebührenvon One-Blue, erhalten Sie auf der One-Blue-Website unterwww.one-blue.com.Über One-BlueOne-Blue, LLC, ist ein Komplettanbieter von für den Blu-rayDisc(TM)-Standard wesentlichen Patentlizenzen von führendenLizenzgebern. Dazu gehören ARRIS Enterprises LLC, Columbia TechnologyVentures, CyberLink, Dell, Fujitsu, Hitachi Consumer Electronics Co.Ltd., HP Inc., JVCKENWOOD, LG Electronics, Panasonic, Pioneer,Philips, Samsung, Sharp, Sony, Taiyo Yuden und Yamaha. Diese 17Lizenzgeber haben weltweit bislang mehr als 10.000 für Blu-rayDisc(TM)-Produkte erteilte Patente, die wesentlich für die Einbindungvon Standards bei Blu-ray, DVD und CD sind, zur Verfügung gestellt.One-Blue stellt Lizenzen für diese Patente für unterschiedlicheBlu-ray Disc(TM)-Produkte bereit, darunter Abspiel- undAufnahmegeräte, Festplatten für die Wiedergabe und für die Aufnahme,Software, PCs, voraufgezeichnete und beschreibbare Disks. Das Zielvon One-Blue ist es, Chancengleichheit herzustellen. Sein Pool anPatenten basiert auf den Best-Practice-Standards der Branche mitihren attraktiven Lizenzgebühren, geringen Traktionskosten und einemgestrafften Prozess bei den Patentlizenzierungen.Pressekontakt:Ashley Teitelbaum, ashley.teitelbaum@one-blue.com, 1-212-2233190Original-Content von: One-Blue, übermittelt durch news aktuell