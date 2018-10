OneOme und das St. Catherine Specialty Hospital in Kroatien kooperieren bei der Verbesserung des Zugangs zu pharmakogenetischen Tests in Europa

Minneapolis und Zagreb, Kroatien (ots/PRNewswire) - OneOme, dasgemeinsam mit der Mayo Clinic gegründet wurde, gab heute bekannt,dass sie mit dem St. Catherine Specialty Hospital, einem europäischenKompetenzzentrum, zusammenarbeiten, um innovative, verwertbarepharmakogenetische (PGx) Tests für Patienten anzubieten.Das St. Catherine Specialty Hospital wird seinen Patienten denumfassenden Test OneOme RightMed® anbieten. Hierbei handelt es sichum einen PGx-Test, der die DNA einer Person verwendet, um ihreReaktion auf Hunderte von Medikamenten vorherzusagen. Mit denRightMed-Testergebnissen und der unterstützenden Technologie vonOneOme können die Ärzte in St. Catherine effektivere Medikamente mitweniger Nebenwirkungen verschreiben."St. Catherine wird weltweit für seine hohe Versorgungsqualitätund für seine innovativen diagnostischen und personalisiertenBehandlungsstrategien geschätzt", so Paul Owen, CEO von OneOme. "Wirfreuen uns darauf, das Versorgungsniveau von St. Catherine mit derRightMed-Lösung weiter verbessern zu können, indem wir die Ärztedabei unterstützen, ihre Behandlungsstrategien zu optimieren."Der RightMed-Test umfasst 27 Gene und Hunderte von Medikamenten,die zur Behandlung von 30 Krankheiten eingesetzt werden, darunterKrebs, Schmerzen, psychiatrische Störungen undHerz-Kreislauf-Erkrankungen. Die umfassende Abdeckung desRightMed-Tests liefert PGx-Ergebnisse, die über Jahre hinweg bei derBehandlung dieser Erkrankungen verwendet werden können."Wir haben den RightMed-Test wegen seiner wissenschaftlichenGenauigkeit ausgewählt und weil er mehr Gene und Medikamente abdecktals jedes andere Produkt, das wir identifiziert haben", so Dr. DraganPrimorac, Präsident des Kuratoriums am St. Catherine SpecialtyHospital. "Wir freuen uns besonders darüber, dass wir klinischeEinblicke geben können, mit denen die OneOme-Lösung verbessert werdenkann, und über das Potenzial des Tests zur Optimierung derSchmerzbehandlung."St. Catherine und OneOme arbeiten außerdem an einerForschungsstudie zur Bewertung von Behandlungen bei Schmerzen imunteren Rückenbereich.Informationen zu OneOmeOneOme wurde gemeinsam mit der Mayo Clinic gegründet, umpharmakogenetische (PGx) Tests in die klinische Routineversorgungeinzubringen. OneOme ist ein privat geführtes Unternehmen, das vonder Frühphasen-Venturefirma Invenshure, LLC, und der Mayo Clinicunterstützt wird. Weitere Informationen über OneOme finden Sie aufoneome.com.Informationen zum St. Catherine Specialty HospitalSt. Catherine ist ein Universitätsklinikum und das offizielleKrankenhaus des kroatischen olympischen Komitees und des kroatischenFußballverbandes. Das Krankenhaus ist der erste europäische Empfängerder U.S. Global Healthcare Accreditation und bekannt für dieEinführung des integrativen Konzepts der personalisierten Medizin inder klinischen Praxis. Weitere Informationen über St. Catherineerhalten Sie auf www.svkatarina.hr/en.Pressekontakt:Katie Mittelstadt612-404-1076katie@oneome.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/767027/St_Catherine.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/626760/OneOme_Logo.jpgOriginal-Content von: OneOme, übermittelt durch news aktuell