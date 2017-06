OneD Material erreicht neuen Meilenstein

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - OneD Material erklärtdie Erteilung eines neuen japanischen Patents (JP 6142362 (https://static1.squarespace.com/static/54ac837ee4b041b86b0c054f/t/59389ad73e00be2ed1d3d1d6/1496881905541/JP6142362B.pdf)) für eine neueZusammensetzung und einen verbesserten Herstellungsprozess fürSiNANOde(TM), seine innovativen Silizium-Graphit-Aktivmaterialien fürLithium-Ionen-Batterien mit hoher Dichte.Diese neue Patenterteilung ist ein bedeutender Meilenstein aufeiner langen Reise, die 2001 begann, als Nanosys (OneDsVorläufergesellschaft) gegründet wurde und sich die exklusivenLizenzrechte für bestimmte grundlegende Nanotechnologieerfindungenvon den Universitäten Harvard und Berkeley sicherte.In den Folgejahren arbeitete das F&E-Team von Nanosys an neuenNanostrukturen für Brennstoffzellen undLithium-Ionen-Batterieelektroden und reichte wegweisendePatentanmeldungen ein, die gekoppelte Netzwerke ausSilizium-Nanodrähten und Graphitmaterialien beschreiben, die beiElektroden Anwendung finden (Beispiel: WO 2006/062947 (https://static1.squarespace.com/static/54ac837ee4b041b86b0c054f/t/59389b9737c5817916007537/1496882074860/WO2006062947A2.pdf) und WO 2007/061945 (https://static1.squarespace.com/static/54ac837ee4b041b86b0c054f/t/59389bab20099e3818e68348/1496882100457/WO2007061945A2.pdf) gemäßPatentanmeldungen aus 2004 und 2005).Unter Leitung von Dr. Yimin Zhu, OneDs Chief Technology Officer,wurden mit den Jahren verschiedene Silizium-Graphit-Materialien undProzesse perfektioniert und von großen Batterieherstellern auf derganzen Welt getestet.Ende 2013 übernahm OneD Material das F&E-Team, diePilotproduktionslinie sowie sämtliche Schutzrechte in Zusammenhangmit Nanodrähten von Nanosys, das sich der Kommerzialisierung vonQuantenpunkten für Displays zuwendete und dort zum Weltmarktführeraufstieg.2014 erhielt der OneD-Kunde EaglePicher den Zuschlag desUS-Verteidigungsministeriums für ein Titel-3-Projekt und lizenzierteOneDs Herstellungsprozess zur Produktion von SiNANOde(TM) in einerjüngst fertiggestellten, 100.000 Quadratmeter großen Fertigungsanlagein Joplin (Missouri).OneD arbeitet weiterhin an innovativen Entwicklungen und legt denSchwerpunkt seiner F&E-Initiativen auf vier Kernbereiche: (1)Steigerung der Retentionskapazität von SiNANOde(TM) über längereZykluszahlen; (2) Steigerung der Energiedichte von SiNANOde(TM) mithöheren Silizium-/Graphitanteilen; (3) Senkung der Produktionskostenvon SiNANOde(TM); sowie (4) Ermöglichung höherer Produktionsmaßstäbezur Unterstützung der zukünftigen Erfordernisse vonBatterieherstellern, die den Konsumgüterelektronik- und EF-Marktbeliefern.Die neue Patenterteilung gehört zu einem Portfolio vonPatentanmeldungen der jüngeren Zeit, die auf diese F&E-Anstrengungenzurückgehen und OneD und seine Kunden über die nächsten zweiJahrzehnte absichern (siehe zum Beispiel WO 2013/016339 (https://static1.squarespace.com/static/54ac837ee4b041b86b0c054f/t/59389c03893fc080a393f29a/1496882183402/WO2013016339.pdf))."Wir freuen uns darauf, auch weiter mit weltweiten Partnern ausdem Industriesektor gemeinsam an der Herstellung vonSilizium-Graphit-Aktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien mithoher Dichte zu arbeiten", sagte Vincent Pluvinage, CEO von OneD.Weitere Informationen finden Sie unter www.onedmaterial.comPressekontakt:OneD Material650-331-2192info@onedmaterial.comOriginal-Content von: OneD Material, LLC, übermittelt durch news aktuell