Onconova Therapeutics-Aktie: Kommt jetzt die Trendwende?

Nach dem letzten Absturz sieht das Chartbild von Onconova Therapeutics in den letzten Tagen wieder besser aus. Die Aktie von Onconova Therapeutics ist seit dem Börsengang sehr volatil. Wenn wir das langfristige Chartbild betrachten, sehen wir, dass die Aktie am Anfang stark abverkauft wurde und sich dann entlang einer Seitwärtstrendlinie mit wiederkehrenden Ausbrüchen nach oben und unten entlanghangelte. In diesem Sommer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung