OncoGenex kurz vor MEGA-FUSION!

Liebe Leser,

ein bisher eher unscheinbarer Wert sorgt am Dienstag für viel Aufsehen an der Börse. OncoGenex und Achieve Life gaben kürzlich bekannt, fusionieren zu wollen und beflügeln damit die Phantasien der Anleger. Im Fokus steht dabei das Rauchentwöhnungsmittel Cytisine. Die letzten Phase-3-Studien in den USA verliefen ausgesprochen positiv und zeigen deutliche Vorteile gegenüber anderen Präparaten. Für Achieve Life ist der Merger mit OncoGenex vor allem eine Gelegenheit, das Mittel möglichst schnell auf den Weg der Zulassung zu bringen und im großen Stil zu vermarkten.

Markt mit Milliardenpotenzial!

Das Potenzial von Cytisine ist tatsächlich enorm. Das Präparat wird in Osteuropa schon seit einigen Jahren erfolgreich unter dem Namen Tabex vom Pharmakonzern Sopharma angeboten. Im Jahr 2015 trennte sich Sopharma von seinen Anteilen an Achieve Life, die jetzt die weltweite Lizenz für das Medikament haben und damit riesige Märkte erobern könnten. In den USA ist derzeit Chantix die größte Konkurrenz, welches aber im Gegensatz zu Tabex mit teils starken Nebenwirkungen daherkommt. Dennoch wird im laufenden Jahr mit eine Umsatz von mehr als 900 Millionen USD gerechnet. Wenn Achieve Life und OncoGenex diesen Markt für sich erobern können und auch noch weitere Länder in Angriff nehmen, winken Umsätze in Milliardenhöhe.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse