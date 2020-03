On the BeachWas kommt nun, ?

Für die Aktie On the Beach stehen per 13.03.2020, 09:47 Uhr 237.8 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. On the Beach zählt zum Segment "Internet Einzelhandel".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir On the Beach einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob On the Beach jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber On the Beach. Es gab insgesamt neun positive und fünf negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält On the Beach daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält On the Beach von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 6 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die On the Beach-Aktie sind 6 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 487,5 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (235 GBP) ausgehend um 107,45 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält On the Beach von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23,16. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von On the Beach zahlt die Börse 23,16 Euro. Dies sind 62 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 61,65. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.