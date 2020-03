On the Beach: Verständliche Reaktion?

Der Kurs der Aktie On the Beach steht am 20.03.2020, 06:28 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 140 GBP. Der Titel wird der Branche "Internet Einzelhandel" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir On the Beach auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der On the Beach ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die On the Beach-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 99,77, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 93,78, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der On the Beach von 140 GBP ist mit -66,46 Prozent Entfernung vom GD200 (417,36 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 362,42 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -61,37 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der On the Beach-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Derzeit schüttet On the Beach niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 2,49 Prozentpunkte (1,49 % gegenüber 3,98 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".