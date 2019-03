On Real: Ja, es ist wahr!

Am 11.03.2019, 20:33 Uhr notiert die Aktie On Real an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 0,04 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Wie On Real derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 6 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der On Real verläuft aktuell bei 0,05 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 0,042 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -16 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,05 HKD angenommen. Dies wiederum entspricht für die On Real-Aktie der aktuellen Differenz von -16 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von On Real für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält On Real für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist On Real insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei On Real beträgt das aktuelle KGV 11,72. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" haben im Durchschnitt ein KGV von 43,16. On Real ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.