On-Line: Der Wahnsinn ist zurück!

wie einige Medien heute berichteten, vervielfachte sich der Aktienkurs der britischen On-Line plc zuletzt innerhalb weniger Stunden. Grund hierfür war, dass das Unternehmen eine Namensänderung angekündigt hat, so dass zukünftig das „Keyword“ Blockchain im Namen des Unternehmens enthalten sein soll.

Wirkliche Blockchain Aktien gibt es kaum…

Damit zeigt sich, dass so langsam der Wahnsinn zurück an der Börse ist. Der ein oder die andere wird das noch aus Zeiten der „Dotcom Bubble“ oder des Neuen Marktes kennen. Damals genügte ein Dotcom im Namen und die Aktien schossen durch die Decke. Ja, dieser Wahnsinn ging sogar so weit, dass sich manche Aktien damals innerhalb von 24 Stunden verdoppelten, nur weil das entsprechende Unternehmen eine neue Website aufgesetzt hatte.

Das war natürlich völliger Unfug und viele der damaligen Unternehmen haben sich später als reine Luftnummern erwiesen. Daher schlidderten sie auch gleich reihenweise in die Insolvenz und die entsprechenden Aktien wurden wertlos. Ähnliches droht auch im Bereich der Blockchain Aktien, wenn der aktuelle Wahnsinn („Gier frisst Hirn“) erst einmal vorbei ist. Denn wirkliche Blockchain Aktien gibt es kaum!

On-Line plc und Co. sind reine Zockeraktien mit entsprechenden Risiken und Nebenwirkungen!

Wie bereits berichtet, sind die ganzen kanadischen „Namechanger“, die von dubiosen Börsendiensten als Blockchain Aktien und „Gamechanger“ angepriesen werden, aus meiner Sicht ebenfalls reine Luftnummern. Die führenden Unternehmen in Sachen Blockchain heißen vielmehr Alphabet (Google), IBM und – für diejenigen, die es etwas spekulativer mögen, Overstock.com. Den ganzen Rest können Sie vergessen!

Das Problem dabei ist nur: Insbesondere Alphabet (Google) und IBM sind Großkonzerne, bei denen das Thema Blockchain nur ein kleiner Teil des Geschäfts ist. Zwar werden auch diese Konzerne auf längere Sicht davon profitieren, kurzfristig dürfte dies jedoch keine großen Auswirkungen auf die Aktienkursentwicklung haben. Wer daher die Aktien von 360 Blockchain, Global Blockchain Technologies, On-Line plc und Co. kauft, sollte sich keinen Illusionen hingeben – und klar machen, dass das reine Zockerwerte sind. Mit den entsprechenden Risiken und Nebenwirkungen!

Ein Beitrag von Sascha Huber.