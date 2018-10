Mit OnApp v6.0 wird die Cloud für Telekommunikationsunternehmen, Mobilfunkanbieter und deren Kunden schneller, einfacher und profitabler

London (ots/PRNewswire) -OnApp (https://onapp.com/) hat die Version v6.0 der OnApp CloudManagement Plattform auf den Markt gebracht. Weitere Informationenund Demos erhalten Sie auf https://onapp.com/v6.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/594962/OnApp_Logo.jpg )OnApp v6.0 enthält die neue Version von OnApp Accelerator, dieeine bis zu 100%ige Leistungssteigerung für Websites bietet, die inClouds von OnApps gehostet werden. Außerdem wird Buckets vorgestellt,ein kombiniertes rollenbasiertes Zugriffskontroll- undAbrechnungsmodul, das den Cloud-Serviceanbietern völlige Flexibilitätbei der Zusammenstellung und Preisgestaltung ihrer Cloud-Servicesbietet. Des Weiteren sind neue softwaredefinierte Netzwerkfunktionenenthalten, sowie erweiterte Importfunktionen für Cloud-Arbeitslasten,verbesserte Benachrichtigungs- und Cloud-Automatisierungsfunktionen,Unterstützung für VMware vCenter und ein verbesserter Export vonNutzungsdaten, um die Integration mit Geschäfts- undBetriebsunterstützungssystemen zu vereinfachen."OnApp vereinfacht die Cloud für Telekommunikationsunternehmen,Mobilfunkanbieter und andere Serviceanbieter. die früherSchwierigkeiten hatten, die Cloud profitabel zu machen - entwederwegen der Kosten und Komplexität des Aufbaus und der Verwaltung ihrereigenen Open-Source-Clouds oder wegen der kommerziellenEinschränkungen beim Wiederverkauf von hyperskalierbaren Clouds wieAWS", so Tim Meredith, Chief Commercial Officer von OnApp. "Die neueVersion von OnApp macht es noch einfacher, mit OnApp eine Cloud zuerstellen, Cloud-Abrechnungsmodelle in Ihre bestehendenAbrechnungssysteme und -prozesse zu integrieren und mit Ihren eigenenbeschleunigten Cloud-Services schnell auf den Markt zu kommen."OnApp v6.0 enthält die neue Version der patentiertenOnApp-Technologie zur Beschleunigung von Websites. OnApp Acceleratorbietet bis zu 100 % Leistungssteigerung für Websites, die in Cloudsvon OnApps gehostet werden, indem Webinhalte automatisch optimiertund an 20 Standorte in einem von OnApp verwalteten Global ContentDelivery Network (CDN) verteilt werden."Unserer Meinung nach sollte jeder großartige Web-Performancehaben - und mit OnApp erhalten Sie diese kostenlos", so DitlevBredahl, CEO von OnApp. "Durch unsere patentierteAccelerator-Technologie werden Websites bis zu doppelt so schnell unddas ganz ohne Aufwand. Wenn Ihr Unternehmen von Ihrer Websiteabhängt, müssen Sie nicht wissen, wie man ein CDN einrichtet, und Siemüssen nicht extra für einen CDN-Dienst bezahlen - Sie müssen IhreWebsite nur bei einem Cloud-Provider von OnApp hosten. OnAppAccelerator ist ein großer Mehrwert für Serviceanbieter und trägtdazu bei, die E-Commerce-Websites ihrer Kunden profitabler zugestalten. Für Kunden, die komplexere Anforderungen an dieBereitstellung von Inhalten haben, wie z. B. Streaming-Video, bietenwir außerdem eine vollständig anpassbare CDN-Plattform an. Für dieüberwiegende Mehrheit der Website-Besitzer jedoch macht Acceleratorendlich Website-Leistung allgemein zugänglich."Den vollständigen Text dieser Pressemitteilung finden Sie unterhttps://onapp.com/v6.Pressekontakt:Steve Fenton/Nadine ter Meulenpress@onapp.com+44-(0)-800 158-8600Original-Content von: OnApp, übermittelt durch news aktuell