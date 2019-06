London (ots/PRNewswire) - Weltumwelttag -- OnApp(https://onapp.com/) hat eine neue Initiative für eine "grünereCloud" bekannt gegeben, um die CO2-Emissionen der Cloud-Infrastrukturzu minimieren und die Auswirkungen von OnApp-Clouds auf denKlimawandel zu reduzieren.Die Cloud-Management-Software (https://onapp.com/cloud) von OnAppunterstützt Cloud-Dienstleistungen für Hosting-Unternehmen, MSPs undTelekommunikationsunternehmen in 93 Ländern. OnApps grüne Initiativeumfasst ein neues Energie-Bewertungsmodell für dieseOnApp-Cloud-Anbieter; eine Verpflichtung, CO2-Kompensation für alleCloud-Computing-Infrastrukturen, die mit OnApp-Software verwaltetwerden, zu zahlen; und ein zukünftiges Zuschuss-Programm, das esumweltbewussten Start-up-Unternehmen ermöglicht, finanzielleFörderung zur Umsetzung ihrer Ideen zu beantragen. WeitereInformationen finden Sie unter https://onapp.com/green."Cloud-Computing hat negative Auswirkungen auf die Umwelt, und alseiner der weltweiten Wegbereiter der Cloud sind wir Teil desProblems", so Ditlev Bredahl, CEO von OnApp. "Wir haben Datengesammelt und die Infrastruktur im gesamten globalenOnApp-Cloud-Netzwerk analysiert - und wir kompensieren jetzt diegesamten CO2-Emissionen der OnApp-Computing-Infrastruktur. Darüberhinaus zeigen wir Cloud-Anbietern Wege zur Reduzierung dieserCO2-Emissionen auf."Das neue Bewertungsmodell für den Energieverbrauch soll Anbieternvon OnApp-Clouds eine einfache Möglichkeit bieten, herauszufinden,wie viel Energie sie im Vergleich zu anderen Anbietern verbrauchenund wie viel CO2 ihre Cloud erzeugt. Darüber hinaus erhalten sieVorschläge, wie sie diese Werte verbessern können. Anhand dieserZahlen wird OnApp die CO2-Emissionen, die weltweit von den Cloudsseiner Kunden verursacht werden, kompensieren.OnApp-Clouds unterstützen Dienstleister bereits durch diefolgenden Hilfsmittel dabei, ihre Kohlenstoffbilanz zu minimieren:die Möglichkeit der Nutzung von Kapazitätsreserven in anderenOnApp-Clouds über die OnApp Federation(https://onapp.com/federation), anstatt selbst neue Serverbereitstellen zu müssen; Optimierung der Auslastung von Rechenknotenund Nutzung von softwaredefinierter Speicherung und Networkinganstatt stromfressender Hardware-Geräte."Bei der Auswahl Ihrer Cloud-Infrastruktur gilt der gleiche Ratwie für alle Arten von Produkten", fügte Ditlev Bredahl hinzu."Stellen Sie sich die folgenden drei Fragen: Erstens, benötigen Siees wirklich? Zweitens, gibt es einen effizienteren,umweltfreundlicheren Weg das zu bekommen, was Sie brauchen? Unddrittens, verbraucht die Infrastruktur, die Sie nutzen, Ressourcen,die Sie nicht benötigen - ist es zu viel des Guten für Ihren Bedarf?Durch unsere Produktentwicklung und unsere Unterstützung vonUmweltinitiativen hoffen wir, es Cloud-Anbietern und Konsumenten zuerleichtern, die richtige Wahl zu treffen."Volltext dieser Pressemitteilung:https://onapp.com/2019/06/04/onapp-cloud-energy-rating-carbon-offset-commitmentPressekontakt:press@onapp.comOriginal-Content von: OnApp, übermittelt durch news aktuell