Omnipräs(id)ent: Donald Trump in den Medien allgegenwärtig

APA-DeFacto-Analyse: Trump ist der mit Abstand präsentesteStaatschef in den heimischen Medien - Sebastian Kurz auf PlatzWien (ots) - Derzeit rührt der US-Präsident die Werbetrommel fürdie anstehenden "midterm elections". Aber auch abseits vonWahlkampfzeiten ist er fast täglich auf Titelseiten und in Headlinespräsent. Eine aktuelle Medienanalyse von APA-DeFacto, dem aufMedienbeobachtung und Media Intelligence spezialisiertenTochterunternehmen der APA - Austria Presse Agentur, zeigt: DonaldTrump ist in österreichischen Zeitungen der sichtbarste allerPolitiker, Bundeskanzler Sebastian Kurz belegt den zweiten Platz.Die Auswertung umfasst die vergangenen zwei Jahre (vomIntensivwahlkampf um die US-Präsidentschaft bis Oktober 2018) undwertet die Berichterstattung von insgesamt 15 österreichischenTageszeitungen aus. In diesem Zeitraum erreichte Donald Trump demnachinsgesamt 43.236 Beiträge, durchschnittlich 60 pro Tag. Diegleichzeitig erhobene Intensität der Berichterstattung ist ebenfallsrekordverdächtig und übertrifft alle Vergleichswerte: "Trump istnicht nur der medial meistgenannte Politiker, sondern auch jener mitder häufigsten Headline-Präsenz", betont Manuel Kerzner,Medienanalyst bei APA-DeFacto.Dass dies auch für den "mächtigsten Mann der Welt" einaußergewöhnliches Ergebnis ist, zeigt der Vergleich mit seinenVorgängern: Barack Obama verzeichnete in seinen ersten beidenAmtsjahren gerade einmal 22.266 Beiträge, rund die Hälfte von DonaldTrump. Georg W. Bush, in dessen erste 24 Monate die Anschläge vom 11.September sowie der Auftakt zum "Krieg gegen den Terror" fallen,erreichte gar nur 19.478 Beiträge. Trumps Sichtbarkeit ist darüberhinaus vergleichsweise beständig und verändert sich seit Monatenkaum.Eindeutig fällt auch der Vergleich mit seinen aktuellenAmtskollegen aus. Bundeskanzler Sebastian Kurz, der imUntersuchungszeitraum ebenfalls einen intensiven Wahlkampfabsolvierte, erreicht 33.939 Beiträge - um ein Viertel weniger alsDonald Trump. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel belegt mit14.821 Beiträgen bereits deutlich abgeschlagen den dritten Platz.Die Gründe für Trumps herausstechende Medienpräsenz liegen in denvon ihm - bewusst oder unbewusst - gesetzten emotionalisierendenThemen. Als Beispiele sind die öffentliche Desavouierung etablierterMedien als "Fake News", ein Einreiseverbot für Gruppen von Muslimenoder das Zusammentreffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un zunennen. Ein Dauerthema, das Trumps Amtszeit seit 2016 kontinuierlichbegleitet und regelmäßig für mediale Präsenz sorgt, ist diesogenannte "Russland-Affäre". Wie ein roter Faden ziehen sichöffentliche Anhörungen, Rauswürfe leitender Ermittler sowieAbberufungen führender Regierungsmitglieder und persönlicher Beraterdurch den medialen Diskurs der vergangenen 24 Monate - bis hin zu denaktuellen "midterms" am kommenden Dienstag.Die Analyse-Ergebnisse im Detail:1. Donald Trump: 43.236 Beiträge2. Sebastian Kurz: 33.9393. Angela Merkel: 14.8214. Wladimir Putin: 10.3575. Recep T. Erdogan: 9.6696. Emmanuel Macron: 8.0877. Theresa May: 8.0818. Jean-Claude Juncker: 5.1509. Viktor Orban: 4.14010. Xi Jinping: 1.633Zwtl.: Über APA-DeFactoDie APA-DeFacto GmbH ist österreichischer Marktführer in denBereichen Medienbeobachtung und Media Intelligence und betreibt eineder größten deutschsprachigen Mediendatenbanken. Sie bietet ihrenKunden ein umfangreiches Monitoring- und Analyse-Portfolio in Formvon Pressespiegeln und Medienresonanz-Analysen. Der Datenpoolbeinhaltet aktuell mehr als 130 Millionen Dokumente aus rund 800Quellen - darunter sämtliche APA- sowie internationaleAgentur-Meldungen, österreichische und internationale Tageszeitungen,Radio- & TV-Sendungen, Magazine, Fachmedien, Web- und SocialMedia-Beiträge, Firmendaten, Bilderdienste sowie den APA-OTSOriginaltext Service.