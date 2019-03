Omnicorp: Das sieht interessant aus!

Für die Aktie Omnicorp stehen per 12.03.2019, 19:36 Uhr 0,78 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Omnicorp zählt zum Segment "Waldprodukte".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,52 liegt Omnicorp unter dem Branchendurchschnitt (17 Prozent). Die Branche "Papier & Forstprodukte" weist einen Wert von 23,58 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Omnicorp. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Omnicorp daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Omnicorp von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Omnicorp mit einer Rendite von -2,36 Prozent mehr als 0 Prozent darunter. Die "Papier & Forstprodukte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,95 Prozent. Auch hier liegt Omnicorp mit 0,41 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.