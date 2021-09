Omnicom vereinbart Akquisition von antoni

New York (ots/PRNewswire) -Die Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) gibt heute die vereinbarte Akquisition von antoni, der in Berlin ansässigen, hoch dekorierten Werbeagentur bekannt.antoni wurde von André Kemper, Managing Director und Chief Creative Officer, und Tonio Kröger, Managing Director und CEO, gegründet und hat sich zu einer der innovativsten und kreativsten Werbeagenturen in Europa entwickelt. Seit dem Start im Jahr 2015 mit dem Gründungskunden Mercedes-Benz hat die Agentur ihre Fähigkeit, Dienstleistungen effektiv an die sich entwickelnden und schnell ändernden Verbraucher- und Kundenanforderungen anzupassen, unter Beweis gestellt und ist auf mehr als 170 Mitarbeitende angewachsen und hat seine Dienstleistungen auf führende Marken wie Vodafone, bett1.de, Kärcher und Katjes ausgeweitet.Beide Gründer werden nach Abschluss der Transaktion weiterhin in ihren derzeitigen Funktionen tätig sein."Wir wurden im Laufe der Jahre von einigen internationalen Gruppen umworben, haben uns aber für eine Partnerschaft mit Omnicom entschieden, weil man dort Unternehmertum und Kreativität wirklich respektiert. Ich habe eine langjährige Beziehung zu Omnicom und gemeinsam werden wir eine erfolgreiche und effektive internationale Expansion gestalten und umsetzen", kommentiert Kröger."Ich kenne Tonio seit Jahren und freue mich, ihn wieder in der Omnicom-Familie zu begrüßen", so John Wren, Chairman und CEO von Omnicom. "Tonios kreative Führungsqualitäten und sein großes Talent werden unsere Kapazitäten in Europa und weltweit erheblich stärken."antoni hat den Sprung von einem echten Start-up zu einer der innovativsten und anerkanntesten Kreativagenturen in einer beispiellos kurzen Zeitspanne geschafft. Ihr Pool an exzellenten internationalen Talenten ist in der gesamten Branche hoch respektiert. Mit ihrer Arbeit für ihren Startkunden hat antoni dazu beigetragen, dass Mercedes-Benz zu einer der zehn wertvollsten Marken der Welt und zur führenden Luxusautomarke wurde.So wird antoni auch eine führende Rolle bei der angekündigten Partnerschaft von Omnicom mit Mercedes-Benz übernehmen, die unter dem Namen "Team X" eine vollständig integrierte, maßgeschneiderte und datengesteuerte globale Agenturlösung etablieren wird, die das gesamte Spektrum der Kommunikations- und Marketingaktivitäten von Mercedes abdeckt, um Kunden ein personalisiertes und nahtloses Markenerlebnis an allen Kontaktpunkten weltweit zu bieten und die Zukunft der globalen Markenkommunikation von Mercedes-Benz maßgeblich mitgestalten soll."antoni ist ein Juwel - geprägt von dem inspirierendsten Team, mit dem ich je das Vergnügen hatte zu arbeiten. Ich liebe dieses Team und seinen Charakter. Mit Omnicom haben wir einen Partner gefunden, der diesen einzigartigen Charakter wahrhaftig bewahren und ausbauen wird", so Kemper.Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung und der üblichen Abschlussbedingungen.Über antoniantoni ist eine der innovativsten und kreativsten Werbeagenturen in Europa. Geboren im digitalen Zeitalter, wurde die Agentur 2015 von André Kemper und Tonio Kröger in Berlin-Mitte exklusiv für Mercedes-Benz gegründet und hat seitdem die Kreativstrategie, den Stil und die Tonalität des ikonischen Automobilherstellers transformiert. Heute ist die Agentur auf mehr als 170 Mitarbeitende angewachsen und hat ihre Dienstleistungen auf bekannte Marken wie Vodafone, bett1.de, Kärcher und Katjes ausgeweitet und liefert preisgekrönte und transformative Lösungen, die Konventionen immer wieder verschieben.Über OMNICOM GROUP INC.Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) (www.omnicomgroup.com) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Marketing und Unternehmenskommunikation. Die Markennetzwerke und zahlreiche Spezialfirmen von Omnicom bieten Werbung, strategische Mediaplanung und -einkauf, digitales und interaktives Marketing, Direkt- und Werbemarketing, Public Relations sowie andere spezielle Kommunikationsdienstleistungen für über 5.000 Kunden in mehr als 70 Ländern. Folgen Sie uns auf Twitter für die neuesten Nachrichten.Pressekontakt:Sonja TabatabaiOmnicom Media Group GermanyGroup Manager Public Relations & MarketingE-Mail: sonja.tabatabai@omnicommediagroup.comOriginal-Content von: Omnicom Group Inc., übermittelt durch news aktuell