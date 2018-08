Omni-Lite Industries Canada: Endlich geschafft?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Omni-Lite Industries Canada unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Industriemaschinen". Die Omni-Lite Industries Canada-Aktie notierte am 30.07.2018 mit 1,1 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Venture.

Unsere Analysten haben Omni-Lite Industries Canada nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Omni-Lite Industries Canada beträgt das aktuelle KGV 79,57. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Manufactured Goods" haben im Durchschnitt ein KGV von 58,25. Omni-Lite Industries Canada ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Omni-Lite Industries Canada im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. {POS_NEG_NEU_DAYS_3}. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Omni-Lite Industries Canada. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Omni-Lite Industries Canada erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -45,18 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Manufactured Goods"-Branche sind im Durchschnitt um 1,97 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -47,14 Prozent im Branchenvergleich für Omni-Lite Industries Canada bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,33 Prozent im letzten Jahr. Omni-Lite Industries Canada lag 47,5 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.