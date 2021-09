Omineca Mining & Metals: Das sollte jetzt jeder wissen!

Für die Aktie Omineca Mining & Metals stehen per 02.09.2021, 11:40 Uhr 0.23 CAD an der Heimatbörse Venture zu Buche. Omineca Mining & Metals zählt zum Segment "Materialien".

Auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Omineca Mining & Metals entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Omineca Mining & Metals ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Omineca Mining & Metals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 52,17, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,15, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Omineca Mining & Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,26 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,23 CAD) weicht somit -11,54 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 0,22 CAD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,55 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Omineca Mining & Metals ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Omineca Mining & Metals-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Omineca Mining & Metals erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -53 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 20,9 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -73,9 Prozent im Branchenvergleich für Omineca Mining & Metals bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,9 Prozent im letzten Jahr. Omineca Mining & Metals lag 73,9 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

