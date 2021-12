Omikron-Welle: Britische Unternehmensverbände fordern Hilfe

LONDON (dpa-AFX) - Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in Großbritannien rufen Unternehmensverbände des Landes nach staatlicher Hilfe. Der Gastgewerbeverband UK Hospitality forderte die Regierung auf, die Grundsteuer auf gewerbliche Gebäude zu senken und die Stundung der Umsatzsteuer zu verlängern, wie die BBC am Donnerstag berichtete.

Der Industrieverband CBI (Confederation of British Industry) bat lokale Verwaltungen, verfügbare Subventionen bereits jetzt zu gewähren, damit Unternehmen nicht in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Von der Regierung in London forderte der Verband, gleichzeitig mit der Verschärfung von Corona-Maßnahmen die Unterstützung für Unternehmen wieder hochzufahren. Das Finanzministerium in London teilte jedoch mit, es gebe bislang keine Pläne, die bestehenden Hilfen zu erhöhen.

Omikron verbreitet sich derzeit mit rasender Geschwindigkeit in Großbritannien. Nach Schätzungen der Regierung stecken sich bereits mehrere 100 000 Menschen täglich mit der Coronavirus-Variante an. Der medizinischer Chefberater der Regierung, Chris Whitty, hatte am Mittwochabend deswegen bei einer Pressekonferenz zur Zurückhaltung über die Festtage aufgerufen.

Die verpflichtenden Einschränkungen in England mit Maskenpflicht in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mit 3G-Regeln für Diskos und bestimmte Großveranstaltungen sind jedoch verhältnismäßig gering. Für Gaststätten gibt es derzeit keine Einschränkungen. Lokale und Hotels berichten aber von massenhaften Stornierungen bei Reservierungen./cmy/DP/eas