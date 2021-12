Omicron: Wie wird sich die neue Variante auf die Börse auswirken?

Wichtige Punkte

Die Omicron-Variante ist die neueste COVID-19-Variante, die Anlass zur Sorge gibt.

Auch wenn es keinen Grund zur Panik gibt, solltest du darüber nachdenken, wie sich das auf deine Investitionen auswirken könnte.

Während die COVID-19-Pandemie anhält, schlägt eine neue Variante weltweit Wellen. Die Omicron-Variante wurde zuerst in Südafrika entdeckt, wurde aber bereits in mehreren Ländern auf der ganzen Welt nachgewiesen. Experten glauben, dass sie früher oder später auch in den Vereinigten Staaten auftauchen wird.

Im Moment ist unklar, wie schädlich die Omicron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante ist. Die Recherchen laufen noch, um herauszufinden, wie sich die Omicron-Variante in Bezug auf ihre Übertragbarkeit und Schwere auswirkt, aber man kann mit Sicherheit sagen, dass die neue Variante viele Menschen verunsichert.

Auch die Börse hat in den letzten Tagen eine Talfahrt hingelegt, wobei unklar ist, inwieweit das mit der Omicron-Variante zusammenhängt. Wenn sich die Variante in den nächsten Wochen oder Monaten schnell ausbreitet, könnte sie jedoch möglicherweise den Markt beeinflussen.

Bedeutet das, dass du dir Sorgen um deine Investitionen machen solltest? Hier erfährst du, was du wissen musst.

Wie Omicron den Markt beeinflussen könnte

COVID-19 hat die Wirtschaft verwüstet, und die Börse erlebte 2020 in der Frühphase der Pandemie einen der stärksten Einbrüche der Geschichte. Ob sich dieser Absturz als Folge von Omicron wiederholen wird, ist allerdings ungewiss.

Die Börse kann unberechenbar sein, daher ist es fast unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, wie sie auf die neue Variante reagieren wird. Als die Zahl der neuen COVID-19-Fälle im Juli und August aufgrund der Verbreitung der Delta-Variante in die Höhe schnellte, stieg der S&P 500 größtenteils weiter an.

^SPX DATEN VON Y-CHARTS.

Man darf nicht vergessen, dass die Börse zu jedem Zeitpunkt auf unzählige Faktoren reagiert. Neben dem aktuellen Arbeitskräftemangel, Problemen in der Lieferkette und der fortschreitenden Verbreitung der Delta-Variante gibt es noch viele weitere Faktoren, die die Börse beeinflussen können.

Mit anderen Worten: Es ist unmöglich, mit Sicherheit zu sagen, wie sich Omicron auf den Markt auswirken wird. Es könnte sein, dass es in Zukunft zu einem Abschwung kommt, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass der Markt weiter steigt. Und unabhängig davon, was passiert, wird es schwierig sein, genau zu bestimmen, welche Faktoren den Markt in Bewegung gebracht haben.

Was bedeutet das für dich?

In Zeiten der Unsicherheit kann es verlockend sein, dein Geld aus der Börse abzuziehen, nur für den Fall, dass ein Crash bevorsteht. Das kann jedoch ein riskanter Schritt sein.

Wenn du dein Geld aus der Börse abziehst, die Kurse aber weiter steigen, entgehen dir die Gewinne. Wenn du dich dann entscheidest, später wieder zu investieren, kann es sein, dass die Aktienkurse gestiegen sind, seit du deine Investitionen verkauft hast. In diesem Fall verlierst du Geld, weil du mehr für deine Aktien bezahlst.

Es kann auch verlockend sein, in turbulenten Marktphasen einfach mit dem Investieren aufzuhören, aber auch das birgt Risiken. Niemand weiß, was die Zukunft für die Börse bereithält, und es ist unmöglich zu sagen, ob und wann es zu einem Crash kommt. Wenn du mit dem Investieren aufhörst, verpasst du potenzielles Wachstum, wenn der Markt sich weiter gut entwickelt.

Wie du jetzt das Beste aus deinem Geld machst

Das Beste, was du jetzt tun kannst, ist konsequent weiter zu investieren, unabhängig davon, was der Markt macht.

Wenn die Aktienkurse fallen, investiere trotzdem weiter – das Investieren in Abschwungphasen kann eine fantastische Gelegenheit sein, Qualitätsaktien mit einem Rabatt zu kaufen. Wenn die Kurse steigen, investiere weiter, damit dein Geld so gut wie möglich wächst.

Versuche außerdem dein Bestes, um dich nicht von den täglichen Bewegungen an der Börse beeinflussen zu lassen. Investieren ist eine langfristige Strategie, daher ist es nicht unbedingt wichtig, wie sich der Markt in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten entwickelt. Solange du in Qualitätsaktien investierst, werden deine Investitionen langfristig erfolgreich sein, unabhängig davon, was an der Börse gerade passiert.

Die Omicron-Variante mag auf der ganzen Welt für Unruhe sorgen, aber das bedeutet nicht, dass sie sich auf deine Investmentstrategie auswirken muss. Wenn du solide, langfristige Aktien kaufst und deine Positionen unabhängig von der Entwicklung an der Börse hältst, hast du die beste Chance, dass dein Portfolio jede mögliche Volatilität übersteht.

Der Artikel Omicron: Wie wird sich die neue Variante auf die Börse auswirken? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 02.12.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021