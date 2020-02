Ombudsmannbericht der genossenschaftlichen FinanzGruppe: Immer weniger Beschwerden

Berlin (ots) - Immer weniger Grund zur Beschwerde sehen die Kundinnen und Kundender Genossenschaftsbanken in Deutschland. Bereits im vierten Jahr in Folge nahm2019 die Anzahl der Beschwerdeanträge ab. Dies geht aus dem Anfang Februardieses Jahres vorgelegten Tätigkeitsbericht 2019 der Kundenbeschwerdestelle beimBVR hervor.Mit nur 1.165 Anträgen auf Streitbeilegung bei insgesamt rund 30 MillionenKunden der genossenschaftlichen Bankengruppe ist das Jahr 2019 sogar eines derbeschwerdeärmsten Jahre seit der Gründung der Kundenbeschwerdestelle im Jahr2002."Zufriedene Kunden sind unser täglicher Ansporn. Insofern freut es uns sehr,wenn die Anzahl der Beschwerden so gering ist und sogar noch weiter zurückgeht",kommentiert Gerhard Hofmann, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der DeutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) die Zahlen. "Zugleich lassen sich überdie Kundenbeschwerdestelle beim BVR im Fall der Fälle Streitigkeiten nichtzuletzt dank des Einsatzes von digitalen Lösungen schnell, unbürokratisch undfür den Verbraucher kostenlos lösen. Auch das ist für uns gelebte Kundennähe",so Hofmann weiter.Im Jahr 2019 konnte die Verfahrensdauer durch die Digitalisierung derAktenführung und vieler Kommunikationswege um durchschnittlich 40 Tage verkürztwerden.Der Tätigkeitsbericht 2019 bietet einen Überblick über die Arbeit derKundenbeschwerdestelle beim BVR. Neben Statistiken umfasst dies auch typischeFallkonstruktionen, Empfehlungen zur Vermeidung künftiger Streitigkeiten sowieEinblicke in anonymisierte Schlichtungsvorschläge.96 Prozent der Mitgliedsinstitute beteiligen sich an dem vom BVR angebotenenaußergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren. Es genießt damit eine sehr großeAkzeptanz. Das außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren stellt einealternative unkomplizierte Form der Streitbeilegung dar. DerSchlichtungsvorschlag ist dabei nicht bindend. Die Möglichkeit einesGerichtsverfahrens bleibt somit weiterhin bestehen.Weitere Details sowie Themengebiete, Zahlen, Statistiken sind in der digitalenVersion des Tätigkeitsberichts 2019 zu finden unter:https://www.bvr.de/Publikationen/KundenbeschwerdestellePressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/40550/4512950OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbankenOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell