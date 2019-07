Mainz (ots) -Zwei Tage, zehn Deutsche Meisterschaften, siebenVeranstaltungsstätten, 202 Entscheidungen, rund 3300 Athleten: Dassind die "Finals" in Berlin 2019. Ein Multisport-Event derSuperlative, das kompakt am 3. und 4. August 2019 die nationalenMeisterschaften verschiedener Disziplinen bündelt und einen Hauch vonOlympia vermittelt.ARD und ZDF übertragen die Wettbewerbe am Samstag, 3. August, undSonntag, 4. August 2019 mit großem technischem Aufwand live -insgesamt fast 20 Stunden. Dazu kommt ein Online-Angebot mit über 40Stunden Live-Streaming auf bis zu acht Kanälen. Alle Wettbewerbe undFinal-Entscheidungen können in den TV-Programmen oder online verfolgtwerden. Bereits am Freitag, 2. August 2019, werden erste Wettbewerbeim Livestream übertragen. Zeitplan, Sendeplan und Ergebnisse sindgebündelt auf zdfsport.de zu finden.TV-Sendezeiten "Die Finals 2019 - Live aus Berlin": ARD: Samstag,3. August 2019, 10.00 bis 19.50 Uhr ZDF: Sonntag, 4. August 2019,10.18 bis 19.00 UhrZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Wir wollen mit der Veranstaltungan die erfolgreiche Konzeption der Wintersport-Wochenenden anknüpfen.Damit zeigen wir auch, wie wichtig uns die Unterstützung für vieleolympische Sportarten in Deutschland ist."Bei den "Finals" werden die Deutschen Meisterschaften folgenderSportarten ausgetragen: Bahnradsport, Bogenschießen, Boxen, Kanu,Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Schwimmen, Turnen, Trial undTriathlon.Zur ZDF-Mannschaft um Teamchef Thomas Fuhrmann und ProgrammchefAchim Hammer zählen unter anderen Rudi Cerne, der als Hauptmoderatordurch den Sendetag führt, Norbert König, Kristin Otto und FlorianZschiedrich. Regie führt Christian Thielmann, die technische Leitungliegt bei Gunnar Darge. Ihren ersten Auftritt als ZDF-Expertin beimBahnradsport hat Kristina Vogel. Weitere Experten sind ChristianKeller (Schwimmen), Daniel Unger (Triathlon) und Ronny Ziesmer(Turnen).Auf dem Olympischen Platz - einer der Austragungsstätten in Berlin- hat das ZDF darüber hinaus für die Zuschauer vor Ort einenattraktiven Eventbereich eingerichtet, in dem sich die Besuchervirtuell sportlich betätigen können: unter anderem beimZDF-Kanu-Contest, beim Geräteturnen und vielem mehr.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deWeitere Informationen:Pressemappe: https://kurz.zdf.de/QPUi/Sport in der ZDFmediathek: https://zdfsport.dehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://instagram.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://youtube.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell