Olympische Legenden Behle, Groß und Winkler auf Briefmarken

Berlin (ots) - Behle & Wontorra bei Übergabe am 8. Mai in Berlin /800.000 Euro Erlöse in 2018 für Sporthilfe / HistorischeLive-Kommentare zieren aktuelle Briefmarkenserie "Für den Sport"Bei der heutigen Präsentation der Briefmarkenserie "Für den Sport2019" im historischen Kleinen Sendesaal des RBB in Berlin durch diebeiden Parlamentarischen Staatssekretäre Bettina Hagedorn(Ministerium der Finanzen) und Stephan Mayer (Ministerium des Innern,für Bau und Heimat) waren auch Jochen Behle und Jörg Wontorra mit vorOrt. Sie nahmen gemeinsam mit RBB-Programmdirektor Dr. JanSchulte-Kellinghaus und Sporthilfe-Vorstandsvorsitzenden Dr. MichaelIlgner die ersten Andrucke der Briefmarken-Serie entgegen. Die Markensind legendären Olympischen Momenten gewidmet und wurden von demGrafiker Prof. Armin Lindauer aus Mannheim gestaltet.Der ARD-Live-Kommentar von Jörg Wontorra "Flieg, Albatros, flieg"beim Olympiafinale der 200m Schmetterling 1984 in Los Angeles machteSchwimm-Olympiasieger Michael Groß unsterblich. Die vonZDF-Olympiareporter Bruno Moravetz 1980 während der Entscheidung über15km Skilanglauf mehrfach live gestellte Frage "Wo ist Behle?" istder markanteste TV-Satz im deutschen Wintersport und gilt demSkilangläufer Jochen Behle. Und "Halla lacht..." erinnert an dasWunderpferd Halla, das 1956 in Stockholm seinen schwer verletztenSpringreiter Hans Günter Winkler eigenständig zum Olympiasieg trug.Winkler wurde zu Lebzeiten über das Briefmarken-Projekt informiert,er verstarb jedoch im Vorjahr und hat die Marke selbst nicht mehrsehen können. Seit 2. Mai sind die Briefmarken bei der Deutschen Posterhältlich. Pro Serie werden 1,25 Euro der Sporthilfe zugewiesen."Über 800.000 Euro konnten wir im Vorjahr durch Briefmarkenerlösefür unsere jungen Talente einsetzen", sagte Dr. Michael Ilgner,Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Sporthilfe. Seit 1968 werdenSportbriefmarken zugunsten der Deutschen Sporthilfe aufgelegt. In den50 Jahren der Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Sporthilfe unddem Herausgeber der Marken - seit 1998 ist das der Bundesminister derFinanzen - sind dem Spitzensport aus den Erlösen der Sportbriefmarken136 Millionen Euro an Fördermitteln zugeflossen. Maßgeblichen Anteilan diesem Erfolg haben die Briefmarkensammler, die Deutsche Post undder Handel. Die Deutsche Sporthilfe fördert jährlich rund 4.000Athleten mit 18 Millionen Euro (in 2018).Abbildung der Briefmarken und Fotos der Präsentation als Downloadhttps://www.sporthilfe.de/ueber-uns/medien/"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, DeutscheTelekom, Deutsche Post und Allianz. Sie unterstützen die StiftungDeutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportlerund die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragenderWeise.