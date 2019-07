Olympiasiegerin Kristina Vogel fährt Rollstuhlfahrer-gerechten SKODA SUPERB (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- SKODA Markenbotschafterin im Einsatz für selbstbestimmtes Lebentrotz Querschnittslähmung- Mehrmalige Radsport-Weltmeisterin und Olympiasiegerin lässt sichnicht ausbremsen- SKODA AUTO Deutschland und Umbauexperte Veigel beeindruckt vongroßer KämpferinDiese Athletin lässt sich nicht unterkriegen: Seit ihrem schwerenTrainingsunfall vor rund einem Jahr, am 26. Juni 2018, ist dieehemalige Radsportlerin Kristina Vogel querschnittsgelähmt. Nebenzahlreichen weiteren Erfolgen wurde die Erfurterin elf MalWeltmeisterin und holte zwei Mal olympisches Gold. Die vom siebtenBrustwirbel abwärts gelähmte Ausnahmesportlerin ist Rollstuhlfahrerinund auch wieder Autofahrerin. In dieser Woche erhielt sie ihren vonSKODA AUTO Deutschland zur Verfügung gestellten SUPERB - kostenfreiumgebaut vom darauf spezialisierten Unternehmen Veigel.Als SKODA Markenbotschafterin macht Kristina Vogel anderenBetroffenen Mut. Schon als Leistungssportlerin eine große Kämpferin,gilt ihr Einsatz jetzt dem selbstbestimmten Leben trotz Behinderung.Bereits während ihres sechsmonatigen Aufenthalts in einerRehabilitationsklinik beeindruckte sie die Mediziner mit ihrenrasanten Fortschritten, etwa beim schnellen Erlernen deseigenständigen Transfers vom Rollstuhl ins Bett.Auch der Umstieg vom Rollstuhl auf den Fahrersitz ihres SKODASUPERB gelingt problemlos. Im Auto angekommen, demontiert sie dieaufgesteckten Rollstuhlräder und verstaut sie hinter demBeifahrersitz, gefolgt vom zusammengefalteten Fahrgestell.Rollstuhlfahrer am Steuer müssen im Führerschein definierteAuflagen erfüllen. Die Firma Veigel im schwäbischen Öhringen ist seitnahezu 100 Jahren auf zertifizierte Doppelbedienungen spezialisiert.Kristina Vogels SUPERB verfügt über ein automatischesDirektschaltgetriebe. Mit einem Handbediengerät betätigt sie reinmechanisch die im Fußraum abgedeckten Pedale für Gas und Bremse. Per,Veigelcommander', einem Multifunktionsknopf auf der Handbedienung,steuert sie Blinker, Scheibenwischer, Hupe und weitereFahrzeugfunktionen. So kann sich die linke Hand ganz der Lenkung perKnauf am Lenkrad widmen."Wie wahrscheinlich die meisten Rollstuhlfahrer möchte ich denUmbau gering halten und möglichst normal fahren. Der SUPERB ist einsehr schickes Auto, und man sieht ihm den Umbau nicht an. Es gibtviel mehr Möglichkeiten, beispielweise Lösungen zum elektrischenVerladen eines Rollstuhls per Schiebetür und so weiter. Aber ich binfroh, dass an meinem SUPERB nur wenig modifiziert werden musste. DieUmsetzung ist simply clever", findet Kristina Vogel. Die 28-Jährigeerklärt: "Auto fahren zu können, bedeutet für mich ein großes Stückindividuelle Freiheit." Sie folgt ihrem Credo: "Ich bin immer nochich, jetzt nur etwas anders." Ob Wohnsituation, die ersten Bahn- undFlugreisen oder Treppenbewältigung im Rollstuhl - Kristina Vogellässt die Öffentlichkeit an vielen Stationen ihres Weges teilhaben."Kristina Vogels Haltung ist eine große Inspiration für vieleMenschen", betont Frank Jürgens, Sprecher der Geschäftsführung derSKODA AUTO Deutschland GmbH. "Sie beeindruckt uns zutiefst. Ihreungebrochene Begeisterung für den Radsport ist ohnehin ein starkesverbindendes Element."Jedermann-Radrennen: SKODA unterstützt den BreitensportSKODA AUTO Deutschland engagiert sich hierzulande bereits seitvielen Jahren als ,Motor des Radsports'. Unter anderem unterstütztdie Marke zahlreiche beliebte Jedermann-Radrennen als Hauptsponsoroder Namensgeber und stellt den Organisatoren als Fahrzeugpartnereine Flotte von Begleit- und Führungsfahrzeugen zur Verfügung.Darüber hinaus schickt das Unternehmen bei vielen Veranstaltungenseine eigene Jedermann-Mannschaft, das SKODA Veloteam, ins Rennen:Die Hobbysportler im grünen Dress starten unter anderem bei der SKODAVelotour Frankfurt/Eschborn, dem SKODA Velodom Köln, dem SKODAVelorace Dresden, der EuroEyes Cyclassics Hamburg, der Jedermann TourErfurt sowie beim Sparkassen Münsterland Giro.Mit Fahrrädern begann die Unternehmensgeschichte von SKODADie Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis in dieAnfänge der Unternehmenshistorie zurück. 1895 gründeten Václav Laurinund Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen MladáBoleslav. Bereits zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A daserste Automobil der jungen Firma aus den Werkshallen. 1925fusionierte Laurin & Klement mit SKODA. 2019 ist derAutomobilhersteller zum 16. Mal offizieller Partner der Tour deFrance. Darüber hinaus unterstützt SKODA die Spanien-Rundfahrt(,Vuelta') sowie weitere internationale Radrennen. Außerdem gehörenFahrrad-Accessoires als fester Bestandteil zum erweitertenProduktangebot der Marke.