Unterföhring (ots) -Welche Beginner wagen das Duell gegen echte Profisportler? JokoWinterscheidt begrüßt in der zweiten Ausgabe seiner neuen Show"Beginner gegen Gewinner" (Samstag, 25. November 2017, um 20:15 Uhr,ProSieben) echte Champions. Unter anderem sind dabei: der dreifachedeutsche Fußballmeister Mario Basler, die dreifache Olympiasiegerinund 16-fache Weltmeisterin Anni Friesinger, der zweifacheOlympiasieger im Rudern, Karl Schulze, die Goldmedaillen-Gewinnerinder Olympischen Spiele 2016 im Radrennen, Kristina Vogel und derneunfache deutsche Badminton-Meister Marc Zwiebler.In der neuen Samstagabendshow fordern die Kandidaten dieProfisportler in den Disziplinen Schwimmen, Badminton, Kugelstoßen,Basketball, Bogenschießen und Rudern heraus. Durch ein klug gewähltesHandicap für die Sportprofis, werden die scheinbar unfairenWettkämpfe zu spannenden Duellen auf Augenhöhe. Welcher Beginnertrifft vor dem Duell die richtige Handicap-Wahl, um am Ende zumGewinner gekürt zu werden?Auch Gastgeber Joko Winterscheidt tritt zum Duell an: Um denJackpot der Hobbysportler zusätzlich zu füllen, fordert er dieOlympionikin Kristina Vogel im Radrennen heraus."Beginner gegen Gewinner" - Samstag, 25. November 2017, um 20:15Uhr, auf ProSiebenHashtag zur Show: #BeginnerGewinner