Olympiasieger turnt mit Rudi am goldenen Reck (FOTO)

Wiesbaden/Dreieich (ots) -- Spannendes Kräftemesse auf dem 47. Ball des Sports- Olympiasieger stellen sich dem Spiel um die perfekte Landung- Konzentration, Geschick und Reaktionsvermögen notwendigÜbung sauber durchgeturnt und zum Schluss eine prima Landung. Aufdem 47. Ball des Sports in Wiesbaden ließ sich auch der OlympiasiegerFabian Hambüchen eine Partie am goldenen Rudi Reck nicht entgehen.David Möller, Weltmeister im Spiel Rudi Reck, freute sich darüber,dass neben Fabian Hambüchen zahlreiche Sportler mit großerBegeisterung und noch größerem Ehrgeiz gegen ihn antraten. An zweigoldenen Rudi Reck Spielen maßen sich die Spieler bis in die frühenMorgenstunden immer wieder auf Neue gegeneinander."Übung sauberdurchgeturnt und zum Schluss eine prima Landung!" hieß es am Endemeist für David Möller. Allerdings hat dieser auch eine MengeTrainingsvorsprung - und das ist bei dem neuen Hasbro-Spiel einentscheidender Vorteil. Im spannenden Finale warf Möller jedoch dasHandtuch und verzichtete auf eine Neuauflage seines Titels.Den richtigen Absprung erwischenBei dem Spiel um die perfekte Landung ist neben Konzentration undGeschick auch Reaktionsvermögen gefragt, um zu punkten. Während Rudiakrobatisch am Reck schwingt, müssen die Spieler den gelben Knopfdrücken, um Schwung zu holen. Befindet sind der Turner in der idealenPosition muss der rote Knopf ausgelöst werden, um Rudi im perfektenMoment abspringen und kunstvoll auf der Matte landen zu lassen. Wereine Standlandung schafft, erzielt die höchste Punktzahl. Rudi Reckist ein schwungvoller Spaß für alle Tischsportler ab 8 Jahren.Weiteres Bildmaterial finden Sie unter www.hasbro-newsroom.de