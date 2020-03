Olympia-Feuer wird entfacht - kleine Feier wegen Coronavirus

ATHEN (dpa-AFX) - Mit einer kleinen Feier wird am Donnerstag (11.00 MEZ) im antiken Olympia das Olympische Feuer für die Sommerspiele in Tokio entzündet.



Wegen des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus werden nur 100 geladene Gäste, in ihrer Mehrheit Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), teilnehmen. Ursprünglich waren mehr als 700 Gäste eingeladen.

Die Flamme wird mit Hilfe eines Parabolspiegels und Sonnenstrahlen entfacht und dem ersten Fackelläufer übergeben. Nach einem Staffellauf durch Griechenland erreicht sie das alte Olympiastadion von Athen. Am Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit (1896) wird das Feuer dann an das Organisationskomitee der kommenden Sommerspiele in Tokio übergeben. Dieses Zeremoniell soll am 19. März stattfinden./tt/DP/fba