Olon kündigt absolute Rekordinvestitionen in Technologieplattformen und F&E sowie eine signifikante Erweiterung seiner High-Containment-Plattform an

Mailand (ots/PRNewswire) - - Hochpotente API-Erweiterung am Standort Rodano- Neue, hochautomatisierte Produktionslinie, vielseitig einsetzbar und für die Synthese von hochwirksamen Wirkstoffen geeignetOlon, Weltmarktführer in der Produktion von Wirkstoffen, hat nach Abschluss des Jahresabschlusses 2020 die neuen Ergebnisse der Gruppe bekannt gegeben: Das Unternehmen bestätigt seinen Trend des organischen Wachstums, den Erfolg des Integrationsprozesses der industriellen und recherchierenden Aktivitäten der zahlreichen in den letzten Jahren erworbenen Standorte und erreicht seinen absoluten historischen Rekord in Bezug auf Umsatz, technische und F&E Investitionen.Olon schloss seine Bücher mit Zahlen, die ein allmähliches und konstantes Wachstum über die letzten fünf Jahre widerspiegeln: 65 Millionen Euro in strategische Investitionen über 2021, die sich auf die Förderung der fortschrittlichsten Technologieplattformen und die Erweiterung der Produktionskapazität konzentrieren. Die zukunftsgerichtete Strategie der italienischen Gruppe konzentriert sich auf die Produktion von hochpotenten Richtlinien für Wirkstoffe.Im Zusammenhang mit diesem außergewöhnlichen internationalen Wachstum wurden am Standort Rodano (Mailand) umfangreiche Investitionen getätigt, die es dem Werk ermöglichten, seine Produktionskapazität deutlich zu erhöhen und die Qualitätsstandards der Prozesse sowie die Umweltverträglichkeit und die Sicherheit der Mitarbeiter zu verbessern. Das Werk verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen Wirkstoffen vom klinischen bis zum kommerziellen Maßstab. Allein im Jahr 2021 wurde der Standort Rodano durch Investitionen in Höhe von 13 Millionen an mehreren Fronten gestärkt.Olon freut sich, die Fertigstellung einer neuen hochwirksamen API-Großproduktionslinie bekannt zu geben, die bereits für Kunden verfügbar ist. Eine neue, hochautomatisierte Produktionslinie, vielseitig einsetzbar und für die Synthese hochwirksamer Wirkstoffe geeignet.Der Standort Rodano, der sich auf eine der umfangreichsten Erfahrungen im Umgang mit hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen auf globaler Ebene stützt, hat das Niveau der Eindämmung auf die aktuellen Standards angehoben und in großem Umfang eine Reihe von primären und sekundären Eindämmungen gesetzt, die die Diffusion der Wirkstoffe in der Arbeitsumgebung verhindern sollen.Die Linie stärkt den Abschnitt für Synthese, Finishing und Trocknung erheblich, um säurebasierte Reaktionen zu bewältigen, und sie kann Chargen bis zu der bedeutenden Menge von 250 kg produzieren, mit einem notwendigen Eindämmungsband von OEB5, entweder für hoch aktive oder hoch toxische Produkte (OEL 0,1-1 Mikrogramm/m3).Pressekontakt:cdmo@olonspa.it, generics@olonspa.itOriginal-Content von: Olon s.p.a., übermittelt durch news aktuell