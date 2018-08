Ollie’s Bargain Outlet: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Ollie's Bargain Outlet-Schlusskurs wurde am 15.08.2018 an der Heimatbörse NASDAQ GM mit 72,85 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Allgemeine Warenhäuser".

Nach einem bewährten Schema haben wir Ollie's Bargain Outlet auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ollie's Bargain Outlet. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,44 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Ollie's Bargain Outlet damit 60,79 Prozent über dem Durchschnitt (2,65 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Retail - Consumer Staples" beträgt 2,17 Prozent. Ollie's Bargain Outlet liegt aktuell 61,27 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Ollie's Bargain Outlet-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 9 Buy, 6 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ollie's Bargain Outlet vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 58,75 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -19,35 Prozent erzielen, da sie derzeit 72,85 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".