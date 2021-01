Ollie’s Bargain Outlet Aktie: Beschaffungsprobleme?

Die Discount-Einzelhandelskette Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc. (NASDAQ:OLLI) hat ein Beschaffungsproblem, da das Angebot an Auslaufware, die Ollie’s typischerweise erwirbt, geringer ist als erwartet, so BofA.

Der Analyst von Ollie’s

Jason Haas stufte Ollie’s von “Buy” auf “Underperform” ab und senkte das Kursziel von $105 auf $82.

