Ollie’s Bargain Aktie: Deshalb ist die Kapitalrendite positiv!

Ollie’s Bargain Outlet (NASDAQ:OLLI) verdiente im zweiten Quartal 45,71 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 35,83% gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Der Umsatz von Ollie’s Bargain Outlet sank auf $415,88 Millionen, was einer Veränderung von 8,09% gegenüber Q1 entspricht. Ollie’s Bargain Outlet verdiente $71,22 Millionen, und der Umsatz belief sich auf $452,49 Millionen in Q1.

Warum ist der ROCE von Bedeutung?

