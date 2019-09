Mit dem Olli und dem Päter von Level zu Level, denn SchleFaZ hat jetzt auch ein Game: SchleFaZ - Das Spiel!

München (ots) -Trommelwirbel bitte... Bald feiert die TELE 5 Kultmarke "SchleFaZ- die schlechtesten Filme aller Zeiten" ihre 100. Folge! Um dierestliche Wartezeit spielerisch zu überbrücken, haben sich die zweiMurksmovie-Matadore Oliver Kalkofe und Peter Rütten kurzerhanddigitalisieren lasse. Nicht mittels 3-D Drucker nein, nein, sondernum in dem ultimativen SchleFaZ-Spiel ab sofort die Hauptrollen zuübernehmen!Die beiden SchleFaZ-Moderatoren sind also vom großenFernsehbildschirm in das kleine Handydisplay gesprungen. Mit dembrandneuen Jump n' Run-Game kann ab sofort jeder SchleFaZ-Fan undProfi-Gamer mit Olli und Päter gemeinsame Sache machen.Wie geht das Spiel: Die Regeln sind einfach, es müssen so vieleZelluloidfilmrollen, wie nur möglich eingesammelt werden, damit genugschlechte Filme für den perfekten SchleFaZ-Abend bereit liegen. Darinsind Kalkofe und Rütten im analogen Real Life natürlich längstWeltmeister...Aber Vorsicht: das Digitale hat seine Tücken und so ist auch dernächste Sharknado nicht weit - Tornados und Haie stellen sich alsmögliche Game Changer in den Weg. Doch wie bei jedem SchleFaZ sorgtauch hier die Zunahme des ein oder anderen Cocktails für einenerfrischenden Ausgleich!Und das Allerbeste: Kein SchleFaZ-Gamer muss sich zwischen TeamOlli oder für Team Päter entscheiden. Man spielt abwechselnd beideCharaktere, denn auf dem schier unendlichen Weg an die Spitze derHighscore-Tabelle steht mal hier mal da Telefonzelle für einenregelmäßigen Spielerwechsel bereit. Ganz so wie es sich für diebeiden Verkleidungskünstler gehört!Das SchleFaZ-Spiel steht ab sofort als kostenfreier Download inden App-Stores für Android und iOs zur Verfügung. WeitereInformationen unter: http://ots.de/5TQszIPressekontakt:TELE 5 KommunikationAlina HülskenManager KommunikationTel.: +49 (89) 649568 - 189alina.huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presse.tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell