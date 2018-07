Hamburg (ots) - In der aktuellen Ausgabe der BARBARA mit demOberthema "Alleine hier?", die ab sofort im Handel erhältlich ist,spricht Barbara Schöneberger mit Entertainer und Musiker Olli Schulzüber zwischenmenschliche Beziehungen. Was ein Seelenverwandter fürihn ist, definiert Schulz so: "Das kann jemand sein, den ich fühle,den ich verstehe, den ich aber nicht zum Grillen einladen würde.Andersherum sind meine besten Freunde nicht unbedingtSeelenverwandte." Im Interview erzählt Olli Schulz, der sonst eherals Ulknudel bekannt ist, auch von Krisen, Liebeskummer und demAlleinsein. Sein Mutmach-Motto kommt aus dem Skat: "Egal, was fürbeschissene Karten dir das Leben auch zuteilt - du hast immerirgendwas, mit dem du spielen kannst."Pressekontakt:Maike PelikanStellv. Leiterin MarkenkommunikationGruner + Jahr GmbHTel: +49 (0) 40 / 37 03 - 21 57E-Mail: pelikan.maike@guj.dewww.barbara.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, BARBARA, übermittelt durch news aktuell