Köln (ots) - Dass TV-Maklerin Hanka Rackwitz trotz ihrerZwangsstörungen und Phobien ins Dschungelcamp gezogen ist, betrachtetihre Familie inzwischen mit Gelassenheit: "Es ist das passiert, wasich ihr gewünscht hatte. Dass der Dschungel ihr hilft", sagte ihreSchwester Antje König live bei stern TV. Denn: "Wir sehen es jadaran, dass sie - fast aus Versehen - Leute umarmt", so König in derLive-Schalte mit Steffen Hallaschka. Die Entscheidung ihrerSchwester, in den Dschungel zu gehen, habe vor allem einen Grundgehabt: "Hanka wollte zeigen, dass sie auch mit der Erkrankung amLeben teilnehmen kann."Dass es dabei in der Extremsituation zu Problemen kommt, sei"vorhersehbar gewesen", sagte die Mutter Helga Rackwitz, dieebenfalls live in die Sendung geschaltet war. Aber, so die Mutter:"Hanka verstellt sich nicht. Das kann sie gar nicht."Und Drag-Queen Olivia Jones, die live zu Gast in der Sendung war,fügte hinzu: "Sie ist sich bewusst, dass sie psychisch krank ist, dieanderen nicht. Deshalb ist sie den anderen sehr weit voraus."Auch Professor Dr. Ulrich Voderholzer, mit dem sich auch HankaRackwitz ausgetauscht hat, bevor sie ins Dschungelcamp abreiste,betonte im Gespräch mit stern TV, dass man die emotionalenZusammenbrüche, die im Camp auftreten, nicht zu negativ sehen sollte.Denn, so der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie: "Ein Menschkann etwas dabei lernen." Der Dschungel sei nicht die reale Welt,"Ich habe es oft erlebt, bei Menschen mit Zwängen, wenn sie mal raussind aus ihrer Situation, wo sie die ganzen Zwänge haben, dann habensie erst einmal weniger Zwänge", sagte Voderholzer.Erst vor wenigen Wochen hatte Hanka Rackwitz bei stern TV überihren schwierigen Alltag gesprochen, der von ihren Zwängen bestimmtwird. So kontrolliert sie manchmal bis zu 45 Minuten lang, ob derHerd auch wirklich aus ist, dazu kommt eine panische Angst vorKeimen. Andere Menschen zu berühren, ist für sie unmöglich, aber auchder Kontakt mit vielen Alltagsgegenständen löst Panik in ihr aus -selbst die Klinke der eigenen Haustür kann sie nicht anfassen. "DieVernunft hat keine Chance gegen diesen Zustand", sagte Rackwitzdamals bei stern TV - und berichtete davon, dass sie täglich vier bisacht Stunden mit den Zwangshandlungen verbringt.Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.