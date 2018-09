Oliver Wyman mit neuem Leiter für den Bereich Digital, Technology & Analytics (FOTO)

München (ots) -Die internationale Strategieberatung Oliver Wyman hat einen neuenLeiter für seine Digital, Technology & Analytics Practice (DTA): absofort ist Dr. Claus Herbolzheimer in Deutschland und Österreichverantwortlich für diesen Bereich.Claus Herbolzheimer (39) verfügt über 15 Jahre Erfahrung alsBerater. Der promovierte Betriebswirt ist seit 2009 bei Oliver Wymantätig, im Januar 2014 wurde er zum Partner berufen und ist seit 2017auch für den Ausbau des Berliner Büros verantwortlich. Er betreutvorwiegend Mandate in den Branchen Finanzdienstleistungen,Informations- und Telekommunikationstechnologien, Energie undTransport. Zu seinen Spezialthemen gehören die strategische Planungund Optimierung von IT-Organisationen und -Prozessen, die Begleitungtechnologiegetriebener Transformationen, PMI und die Steuerung großerIT-Programme. Außerdem berät er Kunden in unterschiedlichenIndustrien in den Bereichen Informationssicherheit undCyber-Risikomanagement.Das Ziel von Herbolzheimer über die kommenden Jahre ist der Ausbauder Digital- und Technologieberatung und die weitere Verstärkung desTeams in Deutschland und Österreich. "Im Kontext der Digitalisierungstehen Unternehmen heute vor komplexen, das gesamte Unternehmenbetreffenden Aufgabenstellungen", sagt Kai Bender, ebenfallsDigitalisierungsexperte und Oliver Wyman Deutschlandchef. "OliverWyman verfügt über die notwendige Branchenexpertise aber auch dieUmsetzungsstärke, um seine Kunden bei ihrer digitalen Transformationzu begleiten und zu unterstützen". Allein in den letzten zwei Jahrenhaben die Strategieberater ihr Digitalisierungsgeschäft mit denAkquisitionen des Software-Spezialisten LShift, die auf digitaleTransformation spezialisierte Agentur Draw sowie demDesign-Thinking-Unternehmen 8works massiv ausgebaut.ÜBER OLIVER WYMANOliver Wyman ist eine international führende Strategieberatung mitweltweit über 4.700 Mitarbeitern in mehr als 50 Büros in rund 30Ländern. Wir verbinden ausgeprägte Branchenexpertise mit hoherMethodenkompetenz bei Digitalisierung, Strategieentwicklung,Risikomanagement, Operations und Transformation. Wir schaffen einenMehrwert für den Kunden, der seine Investitionen um ein Vielfachesübertrifft. Wir sind eine hundertprozentige Tochter von Marsh &McLennan Companies (NYSE: MMC). Unsere Finanzstärke ist die Basis fürStabilität, Wachstum und Innovationskraft. Weitere Informationenfinden Sie unter www.oliverwyman.de. Folgen Sie Oliver Wyman aufTwitter @OliverWyman.Pressekontakt:Katryna NolanCommunications Coordinator DACHOliver Wyman+49 89 939 49 357katryna.nolan@oliverwyman.comOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell