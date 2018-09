Oliver Wyman-Umfrage zu neuen Mobilitätsdiensten / Autobauer müssen Tempo machen (FOTO)

München (ots) -Carsharing, Fahrdienst-Apps, autonome Taxis: Autohersteller müssenihre Mobilitätsangebote schneller als bisher ausbauen. Sonst laufensie Gefahr, aus diesen lukrativen Wachstumsmärkten verdrängt zuwerden. Mittelfristig werden sich Mobilitätsdienste als gleichrangigeUmsatzsäule neben dem klassischen Autoverkauf etablieren. DieVerbraucher zeigen sich offen: Jeder zweite Deutsche interessiertsich für Mobilitätsdienste rund um das Automobil, jeder fünfte nutztsie schon regelmäßig. Das zeigt eine aktuelle Befragung von OliverWyman.Das klassische Geschäftsmodell der Autobauer gerät unter Druck.Ambitionierte Klimaziele oder Dieselfahrverbote erforderneffizientere Mobilitätslösungen vor allem in der Stadt. Zudemverliert der Besitz eines eigenen Autos für immer mehr Menschen anBedeutung. Wie stark der Bedarf an neuen und flexiblenMobilitätsangeboten wächst, zeigt eine aktuelle Online-Erhebung derStrategieberatung Oliver Wyman. Danach interessieren sich 54 Prozentder 400 Befragten in Deutschland für moderne Mobilitätsdienste und 20Prozent nutzen sie bereits mindestens zwei bis drei Mal pro Monat."Zwar werden die Autohersteller bis 2030 noch den Großteil ihresGeschäfts mit dem klassischen Fahrzeugverkauf machen", sagt AugustJoas, Leiter der Automotive Practice von Oliver Wyman. "Dennochmüssen sie jetzt Tempo machen beim Ausbau der Mobilitätsdienste, umihre Marktposition frühzeitig zu sichern." Noch biete kein Herstellerein flächendeckendes Angebot. "Und auch die vielfach gewünschteKombination von individueller Mobilität mit öffentlichenVerkehrsmitteln funktioniert selten."Mobilität wird zur nächsten BaureiheSelbstfahrende Autos haben laut Oliver Wyman-Umfrage einebeträchtliche Akzeptanz. 22 Prozent der Deutschen können sichvorstellen, bis 2030 ein autonomes Fahrzeug zu nutzen oder zubesitzen. "Autonome Fahrzeuge werden die Mobilität massiv verändern,weil damit einzelne Angebote wie Taxifahrten und Carsharingzusammenwachsen und durch fahrerlose Dienste ersetzt werden", sagtJuergen Reiner, Partner im Automotive-Team von Oliver Wyman. DenMarkt sollten Fahrzeughersteller gezielter bedienen, so Reiner. "DieAutobauer müssen einen eigenen Vertrieb für ihre Mobilitätsdiensteaufbauen, um das wachsende Marktpotenzial zu nutzen - als eine zweiteSäule des Geschäfts neben dem Fahrzeugverkauf. Vor allem müssen siein Technik und Personal investieren, um ein reibungslosesFunktionieren der Dienste sicherzustellen."Angesichts aggressiver Wettbewerber aus anderen Branchen, allenvoran globale Konzerne und Start-ups aus dem Technologiesektor,sollten Autohersteller neue Dienste zügig ausrollen, erläutertReiner: "Ein Unternehmen, das in einzelnen Städten flächendeckendpräsent ist, muss zwar zunächst hohe Investitionen stemmen. Doch werzu spät einsteigt, hat kaum Chancen, sich dann noch gegen diePlatzhirsche durchzusetzen."Die Verbraucher trauen den Autoherstellern den Erfolg bei neuenMobilitätsdiensten offenbar zu. Über die Hälfte der Befragten (54Prozent) haben positive Assoziationen und bewerten sie alskundenorientiert, digital fortschrittlich oder umweltbewusst."Automobilhersteller können ihre positive Wahrnehmung nutzen", sagtJoas. "Sie sollten neben zeitgemäßen Autos mehr innovative Mobilitätanbieten, um erfolgreich zu bleiben."Mehr zu Trends und Herausforderungen in der Automobilbranchefinden Sie im aktuellen Oliver Wyman-Report "Automotive Manager2018". Er steht zum Download bereit unter: http://ots.de/JLAd05Über die BefragungDie Umfrage basiert auf einer Online-Befragung unter 1212Konsumenten in Deutschland (406), Frankreich (406) und den USA (400).Sie wurde im Juli 2018 durchgeführt.ÜBER OLIVER WYMANOliver Wyman ist eine international führende Strategieberatung mitweltweit über 4.700 Mitarbeitern in mehr als 50 Büros in rund 30Ländern. Wir verbinden ausgeprägte Branchenexpertise mit hoherMethodenkompetenz bei Digitalisierung, Strategieentwicklung,Risikomanagement, Operations und Transformation. Wir schaffen einenMehrwert für den Kunden, der seine Investitionen um ein Vielfachesübertrifft. Wir sind eine hundertprozentige Tochter von Marsh &McLennan Companies (NYSE: MMC). Unsere Finanzstärke ist die Basis fürStabilität, Wachstum und Innovationskraft. Weitere Informationenfinden Sie unter www.oliverwyman.de. Folgen Sie Oliver Wyman aufTwitter @OliverWyman.Pressekontakt:Katryna NolanCommunications Coordinator DACHOliver WymanTel. +49 89 939 49 357katryna.nolan@oliverwyman.comOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell