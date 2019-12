Oliver Wagner zieht in die Geschäftsführung von AirPlus ein (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - Oliver Wagner, derzeit Mitglied der Geschäftsführung derEurowings und Chief Commercial Officer, tritt zum 1. Januar 2020 alsVorsitzender in die Geschäftsführung der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbHein. Er folgt auf Patrick W. Diemer, der auf eigenen Wunsch zum Ende seinesVertrages das Unternehmen verlässt.Der Wirtschaftsingenieur Oliver Wagner kam 1995 zum Lufthansa Konzern, wo ermehrere Positionen im Top-Management ausgefüllt hat. So leitete er 2000 bis 2004das Vielfliegerprogramm Miles & More und war zuletzt seit November 2015 alsMitglied der Geschäftsführungen der Eurowings GmbH und der Eurowings AviationGmbH und als Chief Commercial Officer verantwortlich für Network & Fleet,Revenue Management & Pricing, Sales, Distribution & Digitalization, CustomerExperience & Produkt und Marketing & Customer Relations.Patrick W. Diemer trat nach mehreren verantwortungsvollen Managementpositionenim Finanzsektor 2003 als Geschäftsführer der Lufthansa AirPlus ServicekartenGmbH in den Lufthansa Konzern ein. Unter seiner Führung hat sich die AirPlus zumGlobal Player in ihrem Sektor weiterentwickelt.Ulrik Svensson, CFO der Deutschen Lufthansa AG und Aufsichtsratsvorsitzender vonAirPlus, sagt: "Mit Oliver Wagner wird die Geschäftsführung von AirPlus um einenManager mit einer ausgewiesenen Erfahrung sowohl in der Airline-Branche als auchin der erfolgreichen Einführung neuer und innovativer Produkte verstärkt, derdie Positionierung des Unternehmens als leistungsfähiger und innovativerFinanzdienstleister konsequent weitertreiben wird."Ulrik Svensson weiter: "Mit Patrick Diemer verlässt ein sehr erfahrener Managerdas Unternehmen, der mit seinem Engagement die Entwicklung der Lufthansa AirPlusServicekarten GmbH in den vergangenen 16 Jahren maßgeblich gestaltet hat. Wirdanken Patrick Diemer, der AirPlus als einen der weltweit führenden Anbieter vonLösungen für das Business Travel Management etabliert hat."Mit diesem Wechsel an der Spitze der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbHbesteht das Leitungsgremium der Gesellschaft ab 1. Januar 2020 aus den beidenGeschäftsführern Oliver Wagner und Andreas Hagenbring.Über AirPlus International:AirPlus International ist ein führender internationaler Anbieter von Lösungenfür das tägliche Management von Geschäftsreisen. 50.000 Firmenkunden setzen beider Bezahlung und Auswertung ihrer Geschäftsreisen auf AirPlus. Unter der MarkeAirPlus International werden die Produkte und Dienstleistungen weltweitvertrieben. Der AirPlus Company Account ist das erfolgreichste Abrechnungskontoinnerhalb des UATP. Weitere Informationen auf www.airplus.com.Pressekontakt:Marcell HaagAirPlus InternationalTelefon: +49(0)6102 204-6350E-Mail: presse@airplus.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8680/4456530OTS: AirPlus InternationalOriginal-Content von: AirPlus International, übermittelt durch news aktuell