Hamburg (ots) - Oliver Schröm, Chefredakteur von "Correctiv",kehrt zum NDR zurück. Der 55-Jährige wird wieder für die NDRPolitikmagazine arbeiten, insbesondere "Panorama" im Ersten und dieSendung "Panorama - die Reporter" im NDR Fernsehen. Mit derVerpflichtung Schröms will der NDR seine investigative Kompetenzweiter stärken und Kooperationsprojekte mit nationalen undinternationalen Medien intensivieren.Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Wir freuen unssehr über die Rückkehr von Oliver Schröm. Er ist einer derprofiliertesten Investigativ-Journalisten Deutschlands und hat'Panorama' bereits in der Vergangenheit große Enthüllungen beschert,die mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden."Andreas Cichowicz, NDR Fernseh-Chefredakteur: "Mit Oliver Schrömverbindet sich die Idee erfolgreicher Kooperationen in Deutschlandund darüber hinaus. Für große Recherchen haben solche Netzwerkeunschätzbaren Wert!"Als Chefredakteur von "Corrrectiv", das Schröm einst mitgründete,verantwortete er eine Reihe von internationalenRecherchekooperationen und verschaffte damit dem gemeinnützigenRecherchezentrum europaweite Beachtung. So initiierte und leitete erdas europäische Rechercheprojekt "CumExFiles", eine Kooperation von19 Medien (darunter "Panorama" und NDR Info) aus 12 Ländern, das imOktober 2018 den größten Steuerraub Europas aufdeckte.Volontiert hat Schröm bei der "Heidenheimer Zeitung" und machtesich schnell mit aufwendigen Recherchen und Enthüllungen einen Namen.Für "Die Zeit", ZDF ("Kennzeichen D"), "Stern" und andere Medienenttarnte er Spione, Terrorzellen und Neonazi-Netzwerke sowieWettbetrug im Profifußball, die Mafia-Connection des Rappers Bushidound das Panama-Konto des damaligen CDU-Schatzmeisters Helmut Linssen.Beim "Stern" gründete er eines der ersten Investigativ-TeamsDeutschlands und leitete es bis zu seinem ersten Wechsel zu"Panorama".Schröm ist außerdem Autor und Koautor von zehn Enthüllungsbüchernunter anderem über Geheimdienste, Terrorismus, Geheimdienste,Medizin- und Politskandale; darunter etliche Bestseller. Seine Bücherwurden in sechs Sprachen übersetzt.Für seine Arbeit erhielt er mehrere Auszeichnungen. Schröm warvier Jahre lang erster Vorsitzender der Journalistenorganisation"Netzwerk Recherche".