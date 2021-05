Oliver Scharping (BANTLEON): SPACs

10.05.2021 – Um SPACs (Special Purpose Acquisition Companies), die sich in den vergangenen Jahren zu einer sehr praktikablen Alternative zu traditionellen Börsengängen (IPOs) entwickelt haben, ranken sich viele Mythen. Dabei lassen sich mit den Mantelgesellschaften, in welche Kapital zur Finanzierung einer Fusion eingezahlt und dann in kurz laufenden US-Staatsanleihen geparkt wird, bis schliesslich ein privates Zielunternehmen gefunden ist, sehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung